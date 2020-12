a-che-ora-inizia-harry-potter-stasera-su-canale-5?

A che ora inizia Harry Potter questa sera?

A che ora inizia Harry Potter stasera 10 dicembre? Avete voglia di continuare il tuffo nel passato con la maratona di Canale 5? Allora siete nel posto giusto, dato che in questo articolo potete scoprire tutti i dettagli su quando va in onda la saga sul giovane mago.

Come prima cosa ricordiamo che alla luce delle restrizioni per contenere il contagio da Coronavirus Mediaset decide di riproporre una delle saghe cinematografiche più amate di sempre per tenere compagnia al suo pubblico da casa! Stiamo parlando della programmazione dei film che, dopo il successo riscontrato durante la prima maratona in onda tra marzo e aprile 2020, torna a novembre 2020 a farci compagnia in prima serata su Canale 5.

A partire infatti da giovedì 12 novembre 2020 possiamo assistere già all’imperdibile appuntamento con La pietra filosofale, il primo capitolo da cui tutto ha inizio! Ritroviamo quindi i nostri protagonisti Harry, Ron ed Hermione ancora molto piccoli e ignari di ciò che li aspetta una volta varcata la soglia del magico e immenso castello Hogwarts. Non tutti i maghi infatti sono buoni, ma i tre coraggiosi amici pronti a mettersi in gioco in tutte le prove che la magia gli mette davanti!

continua a leggere dopo la pubblicità

Credits: WB

A che ora Harry Potter su Canale 5

A che ora inizia quindi la maratona su Canale 5? Tutti gli appuntamenti con il maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling prendono il via a partire dalle ore 21:21 su Canale 5 terminando all’incirca dopo la mezzanotte. Questa però è solo l’inizio di una magica avventura, dato che Mediaset trasmetterà proprio tutti i film dell’appassionante saga. Quando proseguono quindi gli appuntamenti su Canale 5? Continua a leggere l’articolo per scoprirlo!

I film di Harry Potter: quanti sono e quando in onda

Quanti sono i film con protagonista Daniel Radcliffe in onda su Canale 5? La serie cinematografica basata sull’omonima saga letteraria di J.K. Rowling è formata in tutto da otto film, distribuiti al cinema nell’arco di un decennio. Era il 2001 quando debuttava il primo film della saga del colossal fantasy, ed era il 2011 quando usciva nelle sale l’ultimo capitolo: I doni della morte – parte 2. Stiamo parlando di una delle saghe cinematografiche con il maggior incasso e successo di tutti i tempi che per questo non ci stanchiamo mai di vedere e rivedere.

Quindi quando torna in onda su Canale 5 a novembre 2020? Gli otto film della saga vanno in onda sempre il giovedì sera nell’arco di otto settimane. Salvo quindi variazioni di palinsesto, l’appuntamento con il mondo di Hogwarts è fissato ogni giovedì dalle 21:21 su Canale 5 per otto settimane. Stando quindi ai nostri calcoli, l’ultimo film della saga è atteso su Canale 5 il 31 dicembre 2020.

Quando si fa Harry Potter in tv: programmazione

continua a leggere dopo la pubblicità

Se non vuoi perderti nemmeno un appuntamento con Harry, Ron ed Hermione, ecco di seguito la programmazione completa della nuova maratona diffusa da Mediaset in onda a partire dal 12 novembre 2020.

12 novembre 2020 Harry Potter e la pietra filosofale in onda dalle 21:20 su Canale 5

Harry Potter e la pietra filosofale in onda dalle 21:20 su Canale 5 19 novembre 2020 Harry Potter e la camera dei segreti in onda dalle 21:20 su Canale 5

Harry Potter e la camera dei segreti in onda dalle 21:20 su Canale 5 26 novembre 2020 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in onda dalle 21:20 su Canale 5

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in onda dalle 21:20 su Canale 5 3 dicembre 2o2o Harry Potter e il calice di fuoco in onda dalle 21:20 su Canale 5

Harry Potter e il calice di fuoco in onda dalle 21:20 su Canale 5 10 dicembre 2020 Harry Potter e l’ordine della fenice in onda dalle 21:20 su Canale 5

Harry Potter e l’ordine della fenice in onda dalle 21:20 su Canale 5 17 dicembre 2020 Harry Potter e il principe mezzosangue in onda dalle 21:20 su Canale 5

Harry Potter e il principe mezzosangue in onda dalle 21:20 su Canale 5 24 dicembre 2020 Harry Potter e i doni della morte parte 1 in onda dalle 21:20 su Canale 5

Harry Potter e i doni della morte parte 1 in onda dalle 21:20 su Canale 5 31 dicembre 2020 Harry Potter e i doni della morte parte 2 in onda dalle 21:20 su Canale 5

ATTENZIONE: la programmazione su Canale 5 è soggetta a variazioni