A dois meses da Agrishow, feira aquece setor hoteleiro e esgota reservas em Ribeirão Preto, SP

A dois meses da 28ª edição da Agrishow, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo, alguns hotéis em Ribeirão Preto (SP) já registram lotação máxima para a semana do evento.

Em 2022, após dois anos de cancelamento pela pandemia, o evento movimentou R$ 11,2 bilhões em negócios e teve 193 mil visitantes.

Com expectativa de receber um maior número de pessoas em 2023, a procura por hospedagem movimenta a rede hoteleira desde o fim do ano passado.

É o que explica Ana Carolina Rocha, gerente de um hotel que está sem quartos disponíveis para os cinco dias de evento.

“A procura já começa em julho ou agosto. Estamos com uma lista de espera bem grande. A vaga acontece somente se algum grupo de empresa tiver redução ou desistir, mas isso é bem difícil”, explica.

A Agrishow acontece entre 1º e 5 de maio.

Empreendedorismo

A empresária Kelly Tavares do Santos viu na feira uma chance de aumentar os rendimentos.

Antes, o imóvel dela funcionava como restaurante, mas, ao perceber a importância do evento para a cidade, decidiu arriscar e transformar o local em uma pousada no final de 2021. O resultado não podia ter sido melhor.

“Quando a gente teve a ideia de fechar o restaurante, decidimos colocar para locação. Fiquei impressionada, porque foram mais de 30 empresas que me procuraram no mês de dezembro [de 2021]. Quando chegou mais perto de abril, explodiu a procura”, conta.

Atualmente, já não há reservas na pousada para a semana da Agrishow. As oito vagas disponíveis foram preenchidas no final do ano passado, salienta a empresária.

“Natal e Ano Novo são os [períodos] que a gente aluga para janeiro, mas, financeiramente, o que mais importa é a Agrishow. É o nosso carro-chefe”, explica.

Impacto é bem maior

A feira movimenta vários setores da cidade. Além do setor hoteleiro, bares, restaurantes, supermercados e lojas recebem uma grande demanda de clientes, ressalta o presidente da Agrishow, Francisco Matturro.

“O número de visitantes e o valor vendido é uma consequência disso. Ano passado recebemos 73 comissões estrangeiras. Isso é um benefício para o município e para a região toda”, conclui.

O primeiro lote de ingressos para o evento ainda está à venda. Pelo site, as entradas custam R$ 55 (inteira) e R$ 28 (meia-entrada). No dia do evento, passarão a ser vendidas por R$ 70 e R$ 35.

