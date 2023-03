A empresários, Tarcísio diz que ‘toda a estadia de desabrigados em hotéis no Litoral Norte está sendo paga pela iniciativa privada’

Declaração do governador ocorreu em evento da Lide, do ex-governador João Doria, em que prometeu a entrega de 514 apartamentos em até 5 meses para atingidos pela tragédia. ‘Nós vamos transformar São Sebastião em um grande case de sucesso e de parceria’. Rodovia Rio-Santos deve ser liberada nos próximos dias, diz governador. O governador de SP, Tarcísio de Freitas, durante coletiva de imprensa

Reprodução/Governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (13) que os desabrigados e desalojados da tragédia do Litoral Norte, no início de fevereiro, estão abrigados na rede hoteleira da região sem gasto por parte do governo do estado.

Segundo o governador, quem banca a estadia das pessoas que perderam suas casas é a iniciativa privada. Das 65 mortes no Litoral Norte, 64 delas foram em São Sebastião.

“Hoje, todos os desabrigados e desalojados de São Sebastião estão na rede hoteleira e não está saindo um real dos cofres do governo do estado. Toda a despesa está sendo paga pela iniciativa privada, que não faltou um minuto”, disse Tarcísio.

O governador deu a declaração para empresários em evento da Lide (Grupo de Líderes Empresariais), que tem entre os seus fundadores o ex-governador João Doria. Ele destacou em mais de um momento a generosidade e solidariedade demonstrada pelos empresários para auxiliar o governo do estado na tragédia. “Muito obrigado porque vocês atenuaram o sofrimento de muita gente”, disse.

Durante sua fala, Tarcísio anunciou que assinará nesta segunda contrato para a construção de 514 apartamentos para os desabrigados de São Sebastião.

“E a nossa ideia é que no mais tardar em 150 dias a gente esteja com a chave na porta*. E o mais interessante: já tem muito empresário querendo doar os móveis, querendo doar o eletrodoméstico. Então as pessoas vão entrar e ainda vão receber a casa montada. E isso alivia o sofrimento”, disse Tarcísio.

O governador disse que transformará “São Sebastião num grande case de sucesso e de parceria do governo do estado com a iniciativa privada” e, logo em seguida, agradeceu os empresários pelo suporte dado na tragédia. Citou, entre outras coisas, oferta de mantimentos, água mineral, cobertor e colchões.

“Vocês não têm ideia de como foi ver uma criança que acabou de passar por um trauma, perdeu tudo, perdeu sua casa, perdeu seus móveis, está lá com a família alojada numa escola e, de repente, saí, vai para um hotel, tem piscina, tem acolhimento, tem carinho. Isso faz a diferença”, afirmou, ainda sobre o abrigo dado para os impactados pela tragédia em São Sebastião.

Liberação da Rio-Santos

O governador também disse no encontro que é questão de dias para a Rodovia Rio-Santos ser totalmente liberada para trânsito. Em outro aceno aos empresários, agradeceu pelas máquinas oferecidas para a liberação da via quando existiam mais de 20 pontos de bloqueio.

“Foi a CCR mandando máquina, foi a Eco mandando máquina, foi a Queirós mandando máquina. Até a Comgás mandou máquina para lá. E, de repente, a gente tinha lá mais de 20 escavadeiras trabalhando e alguns dias, poucos dias, nós liberamos toda a Rio-Santos”, disse Tarcísio.

Desabrigados do litoral norte vão ser levados para pousadas

