“A ereditare la tenuta di Al Bano sarà solo Bido, figlio di Loredana Lecciso”, il Mastro Carrisi fa chiarezza

Nuova fake news sui Carrisi

Intorno alla famiglia Carrisi negli ultimi giorni è circolata una nuova fake news. Infatti, a quanto pare Al Bano non ha mai detto e nemmeno pensato, di lasciare in eredità la Tenuta di Cellino San Marco solamente al suo sestogenito Bido, il figlio nato dalla sua relazione con Loredana Lecciso.

A smentire il tutto ci ha pensato lo stesso 78enne salentino attraverso una lunga intervista concessa al TgCom24. Infatti, giorni prima sul web si era diffusa a macchia d’olio la volontà di affidare le redini dell’azienda al 18enne. Il fraintendimento sarebbe nato a partire da un’intervista rilasciata dalla sorella maggiore di quest’ultimo, Jasmine Carrisi.

Il Maestro dice che la sua eredità verrà suddivisa in parti uguali

Intervistato da TgCom24, il Maestro Al Bano ha confidato: “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido. È una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli”. Il cantautore salentino ha voluto chiarire l’indiscrezione nata a partire da un’intervista della quintogenita Jasmine.

Infatti, la ventenne parlando del consanguineo aveva detto: “Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta”. Ma il 18enne, lo chiarisce il padre, non sarà l’unico a occuparsi della Tenuta di Cellino San Marco visto che il 78enne ha altri cinque figli.

Al Bano Carrisi chiarisce l’equivoco

A TgCom24 Al Bano Carrisi ha voluto chiarire l’equivoco dicendo: “È una frase interpretata male, ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”. A Cellino San Marco, oltre alla sua Tenuta, il 78enne salentino possiede un’azienda che produce vino a olio.

“Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace”, ha ironizzato il cantante chiarendo una volta e per tutte che non avrebbe mai fatto favoritismi tra i suoi figli. Come accennato prima, l’artista pugliese ha sei figli: dalla ex moglie Romina Power ha avuto Ylenia, sparita nel 1993, Yari, Cristel e Romina. Mentre dalla storia con Loredana Lecciso sono venuti al mondo Jasmine e Albano Junior, detto Bido.