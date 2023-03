A escolha de tamanho dos tapetes pode mudar a decoração da sua casa

Vários fatores podem influenciar na sua escolha, desde o estilo de decoração até o ambiente em que será decorado

Escolher o tamanho certo dos seus tapetes é um passo importantíssimo para a decoração dos seus ambientes.

E vários fatores podem influenciar na sua escolha, desde o estilo da decoração que está procurando até o ambiente em que ele será colocado.

Por isso, separamos algumas dicas na hora de você comprar o seu tapete e definir o tamanho que mais combina com o que planejou para a sua decoração.

Em ambientes como sala de estar, você deve escolher um tapete que cubra boa parte do chão, ou seja, grande o suficiente para cobrir o espaço debaixo de todos os móveis. Mesmo se os seus móveis tiverem tamanhos distintos, é essencial que o tapete tenha a dimensão necessária para cobrir todos eles.

Já para as salas de jantar, você deve escolher tapetes que ocupem toda a área da mesa e das cadeiras. Por isso, selecionar tapetes que se estendam até os 60 centímetros é uma excelente opção.

Para os quartos, a escolha é muito similar ao que acontece nas salas de estar. Tapetes que cobrem uma boa parte do chão ao lado da cama encaixam muito bem com as decorações. Você pode ser ainda mais assertivo se selecionar tapetes que se estendem até 60 centímetros de cada extremidade da cama.

Além da estética e das combinações de cores com seus ambientes, os tamanhos são determinantes para que a decoração esteja sofisticada.

