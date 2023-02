A importância do saneamento básico para a sociedade

Oferecer saneamento à população, água tratada, encanamento, esgoto, consegue-se fazer com que vários indivíduos se mantenham saudáveis por mais tempo Quando pensamos em pessoas de classes mais baixas, temos ainda um desafio muito grande para conseguir garantir de fato, saneamento básico a essa parcela da população. É de suma importância, mas ainda há muitos desafios no Brasil para conseguir de fato viabilizar esse serviço para todos.

A falta de condições sanitárias no Brasil é extremamente alarmante e contraria a proposta do Artigo 196 da Constituição Brasileira: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

> O futuro da água está em nossas mãos

Como consequência do impacto no sistema de saúde, temos a superlotação em hospitais sendo de tal maneira um problema com o próprio serviço, que é causado pelo grande número de pessoas que procuram o serviço público de saúde por problemas que poderiam ser evitados com bom saneamento.

A sociedade precisa saber quais são os desafios relacionados à falta de saneamento. Tanto os partidos políticos quanto as ONGs estão discutindo higiene básica com a comunidade. Devem ser realizadas manifestações sociais exigindo práticas de saúde pública para que no futuro se possa oferecer saneamento de qualidade. Isso está claramente relacionado ao próprio governo federal, o qual em tese, deve promover o investimento para garantir o saneamento básico para a população.

Higiene é saúde

Entender a importância dessa relação pode melhorar tanto a qualidade de vida quanto a expectativa de vida das pessoas. Deve-se reforçar a necessidade de articular as relações entre os setores de saneamento e saúde para aumentar a efetividade de suas ações e aplicar modelos que visem eliminar ou reduzir o impacto de poluentes no meio ambiente. Por exemplo, lidar com a água é um dos pontos-chave das atividades de restauração ambiental. Incentivar as pessoas a se responsabilizar pelo consumo consciente, não só do ponto de vista da qualidade, mas também do ponto de vista da educação ambiental de forma a conscientizar que é um recurso finito.

> Tecnologia ambiental é alternativa para recursos naturais finitos

O desafio é reconhecer o poder que as pessoas têm para cuidar e administrar seu meio ambiente. Cada gesto traz ganho ou perda para todo o planeta. Saneamento significa higiene e limpeza. Dentre as atividades de saneamento, a coleta e o tratamento de resíduos sólidos e líquidos (lixo e esgoto) provenientes das atividades humanas, previne a poluição das águas de rios, mares e outras fontes hídricas. Com a aprovação da ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo), foi autorizada a Lei nº 17.383. Que dispõe sobre a criação de unidades comunitárias de higiene no âmbito do novo marco legal de higiene básica no Brasil. As projeções são de que a água e o saneamento sejam universais até 2033.

