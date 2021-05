a-los-angeles,-a-casa-di-miley-cyrus

Non è passato neanche un anno da quando la superstar Miley Cyrus ha acquistato questo rifugio di 6.800 metri quadrati, con sei camere da letto e sette bagni nel Sud della California, eppure è già completamente arredato. Anzi, di più, è stato completamente Mileyficato. E questo grazie al team di interior designer della musicista, composto da Tish Cyrus (anche mamma e manager di Miley da 16 anni) e Mat Sanders, il partner di design di Tish.

Photographer: @jennapeffley «Passo molto tempo su quella sedia con i miei cani – alcuni la chiamano la sedia pavone, altri la chiamano la sedia vongola”, dice Miley del suo amato trespolo (in realtà una sedia Anemone di Giancarlo Zema per Giovanetti). “Amo l’apertura dello spazio. Mi piace che quando gli amici cucinano in cucina, quando guardiamo la TV o i film e qualcuno è al bar, quando qualcuno va a suonare il piano, possiamo stare tutti insieme anche se non siamo tutti seduti direttamente nello stesso spazio». Non fa male, inoltre, che la stanza sia piena di alcune delle cose preferite dalla cantante, tra cui un gruppo di sculture gocciolanti di Dan Lam, una natura morta di Takashi Murakami e un tavolo Puzzle di Gulla Jonsdottir. Arte: Norman Seeff via Morrison Hotel Gallery, Takashi Murakami

«La mia priorità, quando si entra nella casa di qualcuno», dice Tish «è sapere chi ci vive, qual è la sua personalità, cosa ama e come è fatto. Conosco Miley così bene, e siamo così vicine, che sono stata davvero in grado di farlo». Il risultato? Proprio come Miley, la casa è bella e chiassosa, ma allo stesso tempo ferma e disciplinata nella sua esuberanza.

Miley ha veramente a cuore le lettere e ama scrivere e ricevere biglietti personali», dice Tish delle lettere degli amici (RuPaul, Jeremy Scott, Vera Wang, ecc.) che Miley tiene incorniciate sul vanity della sua glam-room. «Lei dice, ‘Non li metterò nei cassetti. Voglio vederli! Questo è ciò che mi ispira”. È una cosa che adoro di lei». La carta da parati floccata a forma di gattopardo è il design Pantanal di Osborne and Little. Photographer: @jennapeffley

Ammette Tish: «Il mio stile è molto boho chic. A casa mia, mi piace che sia tutto neutro. Ma con Miley, deve essere rock and roll. C’è molto colore. Technicolor». Una libreria di Ettore Sottsass, una sedia a forma di bocca che muove letteralmente la lingua, e un effetto psichedelico sul soffitto dell’artista Brian Robles sono solo alcuni esempi di questo “kaleidoscopic cool”. Facendo un passo indietro, è chiaro che, dopo aver deciso di dipingere l’esterno della casa in legno anni ’50 di un nero scenografico – «La casa aveva vibrazioni molto East Coast», spiega Tish – siano stati davvero in grado di divertirsi. «Miley, Mat ed io siamo una piccola grande squadra perché loro sono sempre: “More is more”», spiega Tish. «E io sono più, Beh, non…sempre, togliamo qualcosa».

«Volevamo che l’area esterna desse la sensazione di trovarsi in un hotel chic», dice Tish. Lei e Sanders hanno amplificato L’atmosfera rock-and-roll dipingendo il pozzo del fuoco di nero e tingendo la pavimentazione di scuro. Le sedie Eos Chaise Lounge di Design Within Reach sono state abbinate agli sgabelli in teak Sammy di Teak Warehouse. Gli sgabelli da bar in alluminio Aegean sono di RH. Photographer: @jennapeffley

Ciononostante, a Tish è piaciuto abbracciare l’allegro massimalismo di Miley. «Mia madre crede che nulla sia permanente, che non ci sia nulla che non possa essere annullato – dice Miley – Le persone fanno scelte coraggiose nella loro vita, e a volte queste scommesse funzionano e ti portano fortuna, altre volte no. Ma è un rischio che lei e io siamo disposti a correre nel nostro stile di vita, e questo si riflette nel design».

Una parrucca viola, una delle due esposte sulla libreria Carlton di Ettore Sottsass del 1981, è stata indossata da Miley quando ha interpretato il ruolo della pop star Ashley O in Black Mirror. «Quando scattavamo queste foto, cercavo di ridimensionare un po’ le cose, e Miley diceva: “Mamma, non osare toccare la mia parrucca Ashley O, Ashley O deve essere davanti e al centro”». Un paio scarpe con il tacco, un regalo di Gucci con il suo nome dipinto sulle solette delle scarpe, ottiene anche un posto privilegiato per l’esposizione. Oh, e se ve lo stavate chiedendo, sì, la grande sedia a bocca rossa muove la lingua dentro e fuori quando è collegata. Photographer: @jennapeffley

Infatti. Senza dubbio, per quanto riguarda questa casa, quei rischi sono valsi la pena. In tutto questo, però, persistono note serene. La piscina è una vera e propria oasi meditativa, mentre la palestra e gli spazi benessere sono stati ispirati da un viaggio al sublime resort Amangiri nello Utah. «Miley avrebbe potuto assumere qualsiasi designer volesse», aggiunge Tish. «Ma per lei dire: “Mamma, amo quello che fai, e voglio davvero che tu faccia questa casa’ è stato fantastico. Non solo come sua madre, ma soprattutto perché non sono mai andata a scuola di design – e inoltre sono del Kentucky orientale, quindi penso che sia davvero importante. Mi ha fatto sentire così bene».

Miley ha trovato il suo letto in acciaio inossidabile e ottone degli anni ’80 in una delle sue tante perlustrazioni su 1stDibs. «Miley voleva questa stanza scura e misteriosa», dice Tish. «Ho scelto questo colore di vernice che amo sempre: Blue Note [di Benjamin Moore]. Abbiamo fatto il soffitto, le pareti, il camino, le librerie. Abbiamo fatto tutto». Un’immagine iconica di Debbie Harry fotografata dal cofondatore di Blondie Chris Stein è appesa sopra al letto. (Curiosità: Harry racconta che il vestito zebrato che indossa nella foto è stato fatto con una federa di cuscino che il suo padrone di casa aveva trovato nella spazzatura. Ironico quindi che questo scatto sia stato appeso sopra i cuscini della camera da letto di un’altra rock star quattro decenni dopo). Una luce a sospensione Atelier 001 Regolith di Garde risuona in toni scuri e ottone. I posti a sedere comprendono una sedia girevole di Milo Baughman recuperata in pelliccia sintetica e un paio di pouf di Karl Springer reimmaginati nel tessuto Kabuto di Zak e Fox. Photographer: @jennapeffley

Con la festa della mamma alle porte, il sentimento speciale dietro questo progetto è particolarmente toccante. «Le migliori qualità di mia madre come mamma e come designer d’interni sono la sua comprensione e la sua assenza di giudizio», spiega Miley. «Qualsiasi cosa io sogni, lei la trasforma in realtà, anche se non è il suo stile. Disegna per i suoi figli – non sono l’unica che usa mia madre come designer d’interni, tutti e cinque lo facciamo – nello stesso modo in cui lei ci nutre. Vuole solo ciò che è meglio per noi, creare spazi che ci riflettano è ciò che è meglio per la nostra salute mentale, la nostra creatività, la scrittura delle nostre canzoni».

Lo studio di Miley è “decisamente una vibe”. Il soffitto trippy è stato dipinto dal designer di superfici Brian Robles, e ha molteplici ispirazioni. Dice Tish, «È iniziato con i cuscini. Li avevo trovati da Barneys prima che Barneys fallisse. Sapevo solo che prima o poi Miley ne avrebbe avuto bisogno». Quando Tish e Sanders hanno suggerito di riprodurre le onde colorate nei disegni psichedelici dei cuscini per il murale, Tish dice: «Miley era d’accordo, poi ha aggiunto: “Sì, ma dovrebbero anche sembrare vagine”. Io ero tipo: “Ok!”. Il tessuto zebrato sulle tende delle finestre è di Jim Thompson Fabrics. Una serie di applique vintage anni ’60 Targetti Sankey punteggiano lo spazio. Photographer: @jennapeffley

E questo è vero, anche fino a una singolare opera d’arte nella luminosa, ariosa e immacolata cucina a pianta aperta bianca: un pannello quadrato nero su nero con la parola F scritta in lettere maiuscole. «Odio la parola con la F più di ogni altra cosa al mondo, ma sono stata io a trovarlo», dice Tish. «Mi sono detta: se conosco Miley, le piacerà tantissimo. E conosco il posto perfetto per questo!»

