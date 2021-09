A MILANO BRASIL ECO FASHION WEEK LA MODA CHE CAMBIA VOLTO

Alla settimana della moda a Milano il fashion sostenibile e circolare di BEFW Dal Brasile un Team di 8 aziende per l’innovazione responsabile SHOW ROOM E SFILATE PRESSO ORTO BOTANICO A BRERA 24 settembre Show room dalle ore 10,00 alle ore 20,00 25 settembre Sfilate ore 17,00

Alla settimana della Moda a Milano Brasil Eco Fashion Week BEFW, la prima Fashion Week dell’America Latina interamente dedicata al tessile circolare, un importante momento di divulgazione della cultura tessile contemporanea che ha mostrato il Brasile come basilare elemento dinamico e attivo con un Team di 8 aziende come game changers che hanno saputo creare innovazione non solo con prodotti e materiali eco-high-tech, ma anche con nuove formule, modelli di business e sistemi di produzione che rispettano il pianeta e le persone, innovatori visionari che hanno generato e generano un cambiamento a tutti i livelli, dall’intero sistema produttivo oltre ai retailer, brand leader a livello internazionale, società di ricerca ed esperti di comunicazione, fino al consumatore finale.Un grande successo nella città più importante nel campo della moda ha accolto le 8 Aziende virtuose di BEFW, pronte a “chiudere il cerchio”, quello vero dell’economia circolare, attraverso l’analisi delle innumerevoli opportunità di questo approccio dai molteplici volti, players d’eccezione che hanno messo a disposizione la loro esperienza e le loro diverse prospettive nel business responsabile in dialogo, per aprire costantemente a nuove sfide e prospettive di impegno etico del marchio e le nuove frontiere tecnologiche a disposizione della sostenibilità, che sono state illustrate alla Settimana della Moda a Milano attraverso alcune significative case histories durante gli Show Room del 24 settembre e le sfilate in presenza il 25 settembre all’Orto Botanico a Brera

This slideshow requires JavaScript.

BEFW è il marchio identificativo di una supply chain evoluta, integrata, trasparente, tracciabile e certificata che recupera e trasforma gli scarti pre-consumo rimettendoli in lavorazione per il massimo riutilizzo un sistema di circolarità e tracciabilità che consente di donare nuova vita ai capi dismessi e che coinvolge direttamente i consumatori, un esempio che il Italia lo fa da generazioni il distretto di Prato, come centro della cultura del riciclo del tessuto.

La filosofia delle 8 Aziende di BWFW è una realtà di punta del Brasile che ne fa il centro della cultura del riciclo nel Paese, un passo necessario e fondamentale che conduce all’economia circolare cercando di analizzare uno spettro ad ampio raggio, prospettive diverse per un intento comune dei tanti volti dell’economia circolare e dei suoi modelli di business.

Questo è stato l’obiettivo del BEFW a Milano, per testimoniare un percorso con qualcosa che in realtà, nel suo DNA, non ha mai fine, come l’economia circolare, tema centrale del Team per una moda bella e buona, in grado di contribuire a costruire un futuro realmente sostenibile.

Dalle Aziende di BEFW un arrivederci a Gennaio 2022 alla Settimana della Firenze Fashion Week di Pitti Immagine Moda I Brand di BEFW presenti alla Settimana della moda a Milano La Collezione LITORÂNEA di CATARINA MINA

L’antica arte del merletto lavorato a tombolo è la caratteristica del Brand Catarina Mina, che ha voluto riproporre in un concetto moderno l’artigianato di Trairi, sulla costa occidentale del Ceará, per un progetto che nasce dalla collaborazione tra la società di energia eolica Qair Brasil e il marchio di moda. L’ispirazione della collezione “LITORÂNEA” di Catarina Mina è data dalla spiaggia a Traiari, che abbraccia le spiagge suggestive di Fleixeiras, Mundaú e Guajiru, la nostalgia del mare, il ritmo sottile e inesorabile delle onde, la tradizione di un arte antica che guarda al futuro per creare una collezione dal concetto moderno, per tramandare un arte che sia di esempio ai giovani.

La collezione VERISSIMAS di DONA RUFINA

Ispirata allo scrittore Érico Veríssimo, che ha ritratto con grande abilità la nostra cultura e le donne del “Sul do Brasil”, mantiene saldo il concetto di pluralità brasiliana e il suo ricco repertorio creativo. Antiche tecniche artigianali per promuovere la cultura locale con una visione globale, usando materiali e adottando processi di produzione manuale, per un concetto di un universo ecologicamente consapevole e socialmente impegnato, la valorizzazione della cultura dei “gauchos delle pampas”, mandriani delle praterie del Sud, per creare una moda elegante e senza tempo di accessori, calzature e abbigliamento, capi realizzati uno per uno rispettando i tempi della natura mescolando la sapienza del passato con il design contemporaneo.

COLLEZIONE CYANOCORAX 2022 di ENEAS NETO

Un interessante lavoro dello stilista Enéas Neto cha abbina tecniche sartoriali di Haute Couture e moulage con l’artigianato, tecnologia, tecnica di modellazione Zero Waste che consente di azzerare lo spreco di materia prima e quindi non genera rifiuti all’interno del processo di produzione. tecnica di modellazione Zero Waste che consente di azzerare lo spreco di materia prima e quindi non genera rifiuti all’interno del processo di produzione.

La collezione prende il nome da una delle leggende del Corvo Azzurro, Cyanocorax caeruleus, uccello simbolo dello Stato di Paraná dov’è nato il marchio, insieme allo studio morfologico di alcuni uccelli, il marchio Eneas Neto trasmette nella collezione Cyanocorax 2022 l’agilità, la leggerezza e la potenza di questo uccello.

Paragonate alle piume che funzionano da protezione, facilitando il volo e aiutando a conservare il calore corporeo, ma anche costituendo un elemento fondamentale nella comunicazione tra uccelli della stessa specie, si è voluto trasmettere l’idea che in questo contesto gli abiti svolgessero funzioni simili.

COLLEZIONE HELENA PONTES

Il profondo significato degli abiti della collezione di Helena Pontes, abiti che trasmettono l’autenticità delle radici brasiliane, prendendo ispirazione in particolare dal profondo significato degli antenati femminili della cultura autoctona. Una filiera totalmente sostenibile dai fornitori alle materie prime, ai tessuti prodotti sul territorio come lino, cotone, lyocel e acetato. L’unica fibra sintetica è la poliammide biodegradabile del marchio Amni Soul Eco, prodotta nella regione della Rhodia, tessuto che assorbe il sudore e favorisce l’equilibrio termico.

Le stampe dei tessuti del brand sono in collaborazione con artisti e designer brasiliani attraverso le tecniche di stampaggio digitale, con vernici a base d’acqua, biodegradabili e certificate Oeko-Tex.

COLLEZIONE “BRILHANTISMO NA SALA DE ESTAR” di KEL FEREY E WOOLMAY MAYDEN

I ragazzi di colore che ispirano cambiamento e trasformazione. Sinfonia di colori per un sogno, quello di Kel Ferey e Woolmay Mayden, celebre modello haitiano, si sono uniti per sviluppare una collezione unica, leggera, senza tempo e a scopo di beneficenza. Un concetto nei 15 look unici, outfit ricchi di stampe che rimandano allo streetwear urbano, il filo conduttore rappresentato dallo sguardo umano universale degli stilisti. Creare la collezione “Brilhantismo na Sala de Estar” è stato un processo intenso e di grande scoperta. Ogni pezzo realizzato dai designer incarna un pezzo della storia di Haiti, ricollegandosi ai nomi di personalità come Toussaint, Catherine Flon ed altri. I ricavi ottenuti dalla vendita dei pezzi della collezione, realizzata da Kel Ferey in collaborazione con Woolmay Mayden e presentata al Fashion Runway Show, saranno destinati alle iniziative di solidarietà rivolte al sostegno di persone in situazioni di disagio

COLLEZIONE “O Café e Suas Flores” di LIBERTEES ®

Libertees, marchio registrato socialmente responsabile crea opportunità per dare un nuovo significato alla vita delle donne in carcere attraverso la moda, presenta la sua nuova collezione “O Café e Suas Flores”, disegnata dalla stilista Ana Paula Sudano e da Juliano Sá presso l’Orto Botanico di Brera, 15 modelle hanno sfilato in passerella presentando una collezione di circa 30 capi che, in seguito all’evento, verrà esposta nello showroom dell’Orto.

La stilista ed educatrice Ana Paula Sudano spiega che la collezione “O Café e Suas Flores” si ispira al fiore del caffè, che, con la sua delicatezza e forza, irrompe nei campi di lavoro, evocando la gentilezza della figura femminile, ma anche la resilienza della vita e, soprattutto, la liberazione e il riscatto attraverso il lavoro. Colori forti, linee senza compromessi e ricche di storie attribuiscono autenticità alle stampe uniche, un marchio su cui si mixano storie dell’estrazione del caffè abbinate a un forte carattere identitario che costituiscono il filo conduttore della collezione.ì

NATURAL COTTON COLOR

Per Logo l’albero simbolo del Brasile che evoca il Brand Natural Cotton Color al suo debutto in Italia, con la collezione “Ipês do Brasil, dal Cerrado al Sertão”. Il marchio opera da 15 anni nel segmento della moda sostenibile, producendo filati e producendo tessuti e abiti in cotone colorato 100% organico di Paraíba. Il cotone viene prodotto già colorato, tra le tonalità del beige, del marrone e del verde, e quindi non ha bisogno di additivi o coloranti. Natural Cotton Color è conosciuto per promuovere una catena di produzione che spazia dalla coltivazione del cotone all’agricoltura familiare, attraverso l’innovazione nel settore tessile fino alla creazione dei capi d’abbigliamento slow fashion. L’identità del marchio si riconosce per l’intreccio del lavoro artigianale con innovazione e design. I pezzi e i prodotti sono caratterizzati dal alto valore aggiunto e si distinguono nel mercato del lusso per la loro esclusività.

“OVEST BLESSMAN” DI RICO BRACCO

Il marchio eco sostenibile Rico Bracco è stato fondato nel 2015 dal designer Fabrício Bracco. Per le sue creazioni, il designer prende ispirazione dal ricordo delle emozioni vissute durante la sua infanzia, ideando dei look bucolici, semplici e funzionali, realizzati in lino. La Linea Ovest Blessmann sembra proporre una narrazione romantica della vita quotidiana durante il periodo della colonizzazione. Si può indubbiamente affermare che Fabrício Bracco possiede un inesauribile spirito creativo: è appassionato di movimenti filosofici progressisti, contemplatore dell’arte nelle sue varie sfaccettature, ammiratore di processi gastronomici organici che supportano la sostenibilità dell’ambiente e favoriscono l’economia circolare. La realizzazione dei capi acquisiscono profondità dall’idealizzazione alla creazione, proprio per l’attenzione prestata ai dettagli. Alla modellazione si aggiungono tecniche di moulage, unite all’estrema precisione nella pulizia dei dettagli in fase di cucitura, sia quella eseguita industrialmente sia quella manuale.

Le cuciture alla francese o all’inglese, realizzate sulle tele di lino non solo rispettano il corpo, permettendo una respirazione cellulare, ma sono anche impeccabili tecnicamente.

Un saluto dalle Aziende presenti e un arrivederci alla prossima Firenze Fashion Week, per Pitti Immagine a Firenze, in gennaio 2022.

Brasil Eco Fashion Week – Edizione alla Settimana della Moda a Milano 2021

24 e 25 settembre 2021 all’Orto Botanico di Brera, Milano, Italia

Contatti per info: