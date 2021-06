«A Milano, perché “Milano è la cosa più italiana d’Italia”, diceva Gio Ponti, ed è qui che Italy Sotheby’s International Realty vuole rimarcare il legame tra design e buon vivere, in continuità con la storia del brand». Lo spiega Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty, che ha aperto un nuovo showroom del real estate in Via Gesù 5, nel centro della metropoli.

Lo spazio è un ibrido tra club, abitazione e negozio: «un luogo di dialogo e di progettualità, un ambiente aperto e leggero, sia nelle forme che nella sua funzione, in cui ognuno si senta libero di immaginare la casa dei suoi desideri». Il progetto è firmato da Emilio Scarano e la sede sarà lo storico Palazzo Bagatti Valsecchi, oggi Museo e un tempo casa di due fratelli, raffinati collezionisti.

Il nuovo showroom di Italy Sotheby’s International Realty in via del Gesù

«Lo spazio, che affaccia con ampie ed eleganti vetrine sulla via, rappresenta una novità per Italy Sotheby’s International Realty, che ha sempre privilegiato una presenza discreta se pur all’interno di palazzi storici, come Palazzo Gondi a Firenze, Palazzo Odescalchi a Roma e Palazzo Borromeo a Milano – spiega Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty – La scelta di via Gesù, in Palazzo Bagatti Valsecchi, è dunque volta ad agevolare il dialogo con amici e clienti sulle proprietà più esclusive del Belpaese e non solo».

All’interno dello spazio trovano degli elementi d‘arredo disegnati dallo stesso Scarano, come il desk e una panca, entrambi caratterizzati da linee pure e solide, il cui volume è esaltato dall’utilizzo del legno di frassino. Oltre a questi, si possono ammirare complementi d’arredo dei grandi del design italiano del Novecento: elementi come l’iconico divano D70 disegnato da Osvaldo Borsani per Tecno, il Valmarana di Carlo Scarpa, o la “Leggera” di Gio Ponti. Arredi solitamente destinati alle abitazioni private e qui scelti per il loro linguaggio universale e versatile, interpreti di un gusto ancora nuovo e anticipatori delle caratteristiche dell’abitare contemporaneo.

Il team dello showroom offre agli ospiti i servizi proposti da Italy Sotheby’s International Realty nei 10 uffici già presenti in Italia e dedicati ai comparti residenziale, High-Street-Retail, Retreats e Investments and Advisory Services.