A Milano, nella casa über chic di Celeste Pisenti

Un raffinato appartamento milanese, ricco di dettagli che raccontano di un gusto preciso e di un senso dell’eleganza soft e discreta. È qui che abita e crea la stilista Celeste Pisenti, innamorata da sempre di una femminilità über chic e cosmopolita. I suoi esordi nel fashion world, con Costume National, risalgono a quando aveva solo 17 anni, a 21 anni Celeste era già direttore artistico di Blugirl di Blumarine. Oggi Pisenti, mamma di Cleo, disegna un marchio di prét-à-porter femminile che porta il suo nome, e non esclude di ampliare la sua proposta all’interior e al textile.

Ph. Filippo Bamberghi

In questa bella dimora, scelta per la sua luminosità, si respirano le profonde radici meneghine di Celeste, e l’amore per un senso estetico che non cerca mode e sensazionalismi, ma che, come detta il vero carattere ambrosiano, predilige la qualità del materiale, i bei tessuti, e gli accostamenti delicati di nuance in palette. Tutte caratteristiche che riecheggiano del resto nel DNA del suo brand.

Ph. Filippo Bamberghi

Anche le tante opera d’arte o fotografie d’autore sono lì per raccontare qualcosa di personale, come il ricordo di un traguardo lavorativo raggiunto da Celeste quando era ancora una giovanissima donna. Così gli oggetti di decoro, ceramiche e porcellane soprattutto, sono i compunti attori di uno scenario alto borghese, anche qui milanesissimo, fatto di tradizioni inscalfibili a cui Celeste tiene molto: come il rito della bella mise en table, dell’accoglienza, dell’ospitalità. Tutto il resto può cambiare: gli oggetti, i mobili, i colori sono in continuo movimento, seguendo l’esprit creativo della padrona di casa.

Ph. Filippo Bamberghi

La prima cosa che ti ha colpita di questo appartamento?

«La luminosità, che per me è fondamentale. La giusta esposizione ha un impatto determinante nella mia vita quotidiana. Cerco sempre la luce per disegnare, studiare, fare ricerca, scovare nuove nuances di colori. Anzi, la mia prossima casa avrà finestre ancora più grandi».

Hai arredato tu o ti sei fatta aiutare da architetto/interior decorator?

«Ho sempre amato la decorazione di interni e ho arredato diverse case in Italia. Col mio brand di moda, Celeste Pisenti, vorrei nel futuro creare anche una linea di mobili e di textiles, per offrire un lifestyle completo che rispecchi in tutto il mio DNA. Per me l’interior decoration di una casa è un “lavoro” appassionante, espressione di un mondo interiore in continua evoluzione, non potrei affidare ad altri questo compito così delicato e entusiasmante».

Quanti mq sono? E cosa vedi dalle finestre?

«Sono circa 150mq, e quando mi affaccio vedo gli scorci della Milano che amo: quella dei suoi palazzi storici, ermetici, magnetici e misteriosi».

C’è uno stile di interior a cui ti sei ispirata?

«Ho uno stile classico ma contemporaneo, mi piace creare una base di colori neutri in nuances, per poter cambiare con facilità i pezzi più colorati, come mobili, opere d’arte, poltrone, piante, oggetti che vanno, vengono, si trasformano».

Ph. Filippo Bamberghi

Ci sono dei pezzi a cui sei particolarmente affezionata?

«Le opere d’arte, perché ho iniziato ad acquistarle da ragazza. Ad ogni nuovo traguardo lavorativo mi facevo un regalo, ognuna di queste opere ha segnato quindi una tappa importante della mia vita. Aggiungo tutti i servizi da tavola: dai bicchieri di Empoli alle ceramiche Rosenthal, Wedgwood, Hermès, Richard Ginori. Io adoro ricevere e preparare tavole fantastiche, una passione che ho ereditato da mia madre. Ho a cuore anche un armadio napoletano del ’700 che era nella mia cameretta da bambina e mi ha “seguito” in tutte le case che ho abitato. Poi c’è la collezione di piatti firmata Fornasetti, “Le Cupole”. Ogni anno, a Natale, Gio Ponti ne regalava uno a mio nonno. E infine le fotografie di famiglia, che conservo in una valigia di pergamena bianca: mi fanno rivivere momenti e ricordi di un’eleganza dimenticata, meravigliosa, immacolata, sullo sfondo di mari e montagne che frequentiamo ancora oggi.

Dove fai shopping di mobili/design o oggetti di décor ?

«Acquisto l’essenziale, in modo mirato, facendo prima ricerca. Punto ai pezzi unici, li posso trovare a Parigi, a Port de Clignancourt, o nei negozi che amo di Milano: Argenteria Dabbene, Vetrerie di Empoli, Piero Figura, Richard Ginori, Fornasetti, Venini. Compravo molto da Maurizio Epifani nel suo meraviglioso “L’Oro dei Farlocchi”, oggi purtroppo non esiste più ma va ricordato come designer e fantastico ricercatore di meraviglie».

Ph. Filippo Bamberghi

Come descriveresti l’atmosfera un po’ safari della sala? Da dove vengono i divani? E i due comò sono in ebano?

«I comò sono un regalo di mia mamma dalla Cina. L’atmosfera safari è destinata a scomparire, ora ho voglia di spazio, leggerezza e probabilmente tra poco cambierò tutto!».

In camera da letto si nota una predilezione la chinoiserie, ma reinterpretata in chiave minimal. Dove scovi questi arredi orientali?

«I quattro quadri dei volti sono di un artista cinese che mi regalai quando firmai un contratto importante per la distribuzione in Asia, da qui l’ispirazione per il resto degli arredi».

Ph. Filippo Bamberghi

Fai collezione di fotografie. Di chi sono? Cosa rappresentano?

«Sono firmate da diversi artisti contemporanei e rappresentano soggetti ed emozioni che hanno segnato il mio passato».

Dove ti piace creare e disegnare?

«Davanti alla finestra, al mattino con la musica. Per me è un momento sacro, mi devo isolare, possibilmente in uno spazio minimal e con un grande tavolo da riempire di libri, colori, immagini, appunti, tessuti, ho archivi di colori nascosti ovunque!».