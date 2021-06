Milwaukee è conosciuta principalmente per due cose: la birra, per cui è ritenuta la capitale mondiale, e la sua vicinanza con Chicago. Il successo ottenuto dai magnati della birra non passa inosservato in città, data la quantità di ville meravigliose, o palazzi costruiti dalle loro fortune, come la Herman Uihlein House sulla Whitefish Bay del lago Michigan, costruita nel 1917 per il figlio del presidente della Schlitz Brewery.

Ph. VRX Media Group and Rangeline Photography

Prima che diventasse una casa, la proprietà era la sede del Pabst Whitefish Bay Resort con un ristorante, un bar circolare con vista sul lago e una ruota panoramica. La Herman Uihlein House è ora in vendita a 6,95 milioni di dollari, come riporta il sito Top TenRealEstateDeals.com.

Ph. VRX Media Group and Rangeline Photography

La Herman Uihlein House fu costruita su tre acri su una bassa scogliera al bordo del lago Michigan, un paio di miglia a nord del centro di Milwaukee; una combinazione di stile architettonico rinascimentale italiano e Beaux Arts. Inserita nel registro nazionale dei luoghi storici nel 1983, la casa si sviluppa su due piani, ha nove camere da letto e otto bagni. Nel corso degli anni sono state apportate delle migliorie: nel 2018 sono stati costruiti la nuova cucina, la nuova caldaia e un sistema di aria condizionata. Le stanze includono sale pubbliche formali, una biblioteca, sala biliardo, centro fitness, home theater, alloggi per il personale e cantina. Ci sono anche quattro camini e un bar. I pavimenti sono in legno duro e marmo.

Ph. VRX Media Group and Rangeline Photography

La tenuta si trova al centro di un parco. Nella parte antistante la villa c’è la piscina, mentre sul retro si può godere di una splendida vista sul lago Michigan, raggiungibile attraverso passerelle e gradini che percorrono il prato. La villa è progettata pensando all’intrattenimento, sia familiare che per gli amici. Non per niente, negli anni ’90 fu scelta come dimora dal figlio di Warren Buffet, Peter, vincitore di un Emmy e autore della colonna sonora di Balla coi lupi, registrata proprio in uno studio costruito all’interno della villa.