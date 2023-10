A Monica Carpanese il Premio Massimo Jaboni 2023

Nello splendido scenario delle sale del Granarone a Cerveteri (RM) è partita sabato 21 ottobre la decima edizione del prestigioso Premio “Massimo Jaboni – Una Vita per il Cinema”. Tanti gli ospiti e i premiati, fra i quali l’attrice e sceneggiatrice Monica Carpanese.

La gioia della vincitrice è stata palpabile quando è salita sul palco per ricevere il premio. Ha condiviso i suoi sentimenti dicendo: “Un premio è sempre un’emozione – un’emozione forte – quando c’è un riconoscimento per la passione e per l’amore che ci metti nel cinema aiuta ad andare avanti perchè non è un mondo semplice il nostro. Come tutti sappiamo”.

L’evento che ha avuto il patrocinio del Comune di Cerveteri, Assessorato alla Cultura ha fatto arrivare nel capoluogo etrusco tanti “cinematografari” che hanno lavorato con il decano dei fonici italiani, Massimo Jaboni appunto, sotto la direzione artistica del regista Felice Corticchia ed il coordinamento di Ottavio Serafini.

Ufficio Stampa