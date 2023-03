A música preta, comovente, de Maria Pérola, desembarca no mês da mulher no SESC Mogi Dia 09 de março, quinta-feira, às 20h – Gratuito

Mulher preta, nordestina, cantora, compositora e violonista, Maria Pérola é um dos nomes que devem estar no seu radar. A jovem que deu os primeiros passos na arte, ainda na periferia de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, lança o seu primeiro EP. “Tudo que canto e componho tem um pedaço do meu chão”, declara a artista.

Lançado no dia 28 de outubro, do ano passado, o primeiro EP da cantora e compositora pernambucana Maria Pérola, traz muita identidade e diversidade musical. Ele possui 4 faixas, sendo 3 autorais e uma releitura. O primeiro destaque autoral “Tua Hashtag Não é à Prova de Bala” chega ao streaming em meio às discussões sobre representatividade na música e no mercado digital. A artista enxerga neste momento uma chance importante de discutir assuntos que movimentam sua geração, como a divisão igualitária do mercado de trabalho, a xenofobia, o racismo e o feminismo.

Ela também apresenta “Doce Amor” e “Galope da Razão” duas canções que traz a veia nordestina de forma latente em suas composições e nas melodias, ao mesmo tempo que também narra o amor e traz uma tranquilidade na voz que consegue ser doce, leve e potente. Ouvir Maria Pérola também é se sentir num entardecer tranquilo à beira mar.

Já na releitura, a cantora homenageia Caetano Veloso, se mostra como intérprete, canta uma versão de “Desde que Samba é Samba”, com tons de Ijexá, até seu ponto de samba de roda.

A direção musical é do maestro Marcos Paiva, Pérola construiu tanto a canção quanto o álbum a partir de suas influências musicais no nordeste, filtradas pelos arranjos assinados em parceria com Paiva.

A música “Tua Hashtag Não é à Prova de Bala” ganha força ao estrear na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, mais um destaque na carreira da cantora que tem, entre suas conquistas, o Prêmio Suburbano Convicto, em 2019, no qual venceu ao lado de nomes como Leci Brandão, Thaide, DJ Um e Criolo, e o Prêmio de melhor cantora no Festival Lollo Terra de MPB, em 2021. A cantora será acompanhada por uma banda formada apenas por mulheres.

