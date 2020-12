a-natale-potrai-videochiamare-tutti-gratis:-accolto-l’appello-del-ministro-pisano-agli-operatori

In quest’anno di distanziamento sociale, restrizioni nei movimenti e pandemia in molti saranno costretti a tenersi in contatto a distanza per Natale. Fortunatamente, almeno per la nottata della vigilia e per la giornata di Natale, farlo sarà gratuito: i maggiori operatori telefonici hanno accolto infatti tutti annunciato negli scorsi giorni di aver messo a disposizione traffico gratuito e illimitato tra il 24 e il 25 dicembre, che renderà possibile effettuare chiamate e videochiamate via Internet tramite la rete cellulare senza consumare i giga del proprio piano dati. Il ministro Paola Pisano, che pochi giorni fa aveva lanciato un appello in questo senso, ha ringraziato pubblicamente in queste ore le aziende coinvolte nell’iniziativa.

L’appello e il ringraziamento del ministro

L’appello era stato lanciato in televisione dal ministro soltanto pochi giorni fa, quando il ministro si era rivolto direttamente alle compagnie telefoniche dai microfoni del Tg1 “Affinché agevolino l’uso dei canali digitali di comunicazione e li rendano gratuiti; in questo modo sarà più semplice essere in collegamento con le persone care”. Nei giorni successivi Tim, Vodafone, Windtre e Iliad si sono attivate per rispondere adeguatamente alla chiamata, mentre oggi è arrivato il ringraziamento di Pisano: “Ringrazio le compagnie telefoniche e del settore digitale che hanno aderito al mio appello della settimana scorsa nel quale le invitavo ad agevolare l’uso di canali digitali di comunicazione nella serata del 24 dicembre e almeno una parte della giornata del Natale”.

Le offerte attivate

Le iniziative dei tre operatori si differenziano per la durata della finestra di operatività ma riguardano tutte l’offerta di traffico gratuito e illimitato, attraverso il quale sarà possibile effettuare chiamate e videochiamate attraverso servizi online come Zoom, WhatsApp, Messenger, Meet, Jitsi e molto altro. Le offerte di Tim e Vodafone partiranno alle 18 di oggi, mercoledì 24 dicembre, e dureranno fino a tutta la giornata del 25; quella di WindTre avrà inizio allo scoccare della mezzanotte di oggi e si chiuderà al termine del giorno di Natale. Iliad dal canto suo regalerà gigabyte illimitati a tutti gli utenti dell’offerta solo Voce, a partire dalle 18 di oggi per finire con il termine della nottata del 25.