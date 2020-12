«A Natale puoi»: il jingle di Bauli ora è in uno spot fatto da noi

«A Natale puoi»: il ritornello dell’iconico jingle di Natale quest’anno lo abbiamo cantato (e continueremo a farlo) tutti insieme, anche per rivederci in tv. Tutto grazie a Bauli, che ha messo insieme i contributi di centinaia di consumatori italiani che sui social hanno raccontato cosa rende speciale il loro Natale, e li ha trasformati in un nuovo emozionante spot.

Uno spot di 30 secondi ad alto impatto emotivo in cui scorrono le immagini delle nostre case, di noi alle prese con addobbi, auguri, i gesti semplici ma carichi di significato delle feste, postate su Instagram con tag @bauliitalia e #ANatalePuoi. Sono il frutto di una campagna sviluppata insieme a McCann Worldgroup Italia e con il supporto di Noesis Group che ha coinvolto anche un gruppo di web-influencer che hanno condiviso in prima persona i loro momenti unici del Natale con i propri follower, invitandoli a far altrettanto, per un totale di oltre 4 milioni di views.

Ogni storia condivisa è state ripostate sulla pagina Instagram di Bauli, e i contenuti più emozionanti sono stati selezionati per creare dei video speciali pubblicati sui social o – appunto – per gli spot: oltre al primo di 30 secondi, in tv e on line con una pianificazione a cura di PHD Media, altri due spot che verranno invece pianificati a partire dal 20 dicembre.

Intanto si può continuare a postare: fino al 6 gennaio pubblicando stories con #ANatalePuoi e tag @bauliitalia su Instagram, ci si potrà rivedere sui social di Bauli ed essere selezionati per i nuovi video che verranno diffusi online. Tutto questo anche per una buona causa: per ogni contenuto postato dagli utenti, Bauli si impegna a contribuire all’impegno della ONLUS Make-A-Wish Italia, che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni affetti da gravi patologie per portar loro gioia, forza e speranza.

