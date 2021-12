A Natale regala un libro: Ecco la classifica dei 14 libri più belli 2021 che devi assolutamente leggere o donare per le feste

Il Natale è ormai alle porte! Hai tutto l’occorrente per accoglierlo come si deve? Un fuoco scoppiettante dentro un grande camino. Una tazza di cioccolata calda o di fumante vin brulè fra le dita. Un plaid morbido morbido e un buon libro. E se fossero quattordici? Se sei in cerca di ispirazione, dai un’occhiata qua. Con dicembre si dà il saluto a un anno con la pandemia dentro, ma non prima di aver scoperto quali sono le ultime novità editoriali del 2021.

A differenza di tutti gli altri mesi, dicembre è perfetto per pensare ai regali. Con le festività che incombono e i vari eventi a cui partecipare, un dono può essere sinonimo di affetto, di riconciliazione e di condivisione. E perchè non regalare un buon libro? Sugli scaffali degli store fisici e digitali vi aspettano tanti classici ma anche le novità che dicembre con il suo arrivo porterà. Tornano Zerocalcare, De Giovanni e Palahniuk. Alla fine troverete una chicca che non è una nuova uscita ma un libro che assolutamente va letto.

Il regalo perfetto per Natale? Un libro! Ecco la top 14

Tutto su di me! – Mel Brooks

Sotto le armi nella Seconda Guerra mondiale o durante i primi lavoretti da adolescente, il giovane Mel raccoglie aneddoti, personaggi, situazioni alla ricerca della battuta perfetta. Mel Brooks svela il dietro le quinte di una carriera leggendaria, ripercorre i successi e le delusioni, le amicizie a Hollywood, le collaborazioni con Sid Caesar, Gene Wilder, Madeleine Kahn, Alfred Hitchcock, e l’incontro con il grande amore della sua vita, l’attrice Anne Bancroft. Un’autobiografiaarricchita da decine di fotografie inedite. In uscita il 2 dicembre 2021 per La nave di Teseo.

Sulla riva del mare – Abdulrazak Gurnah

Il sessantacinquenne Saleh Omar è un mercante di Zanzibar, richiedente asilo in Inghilterra. Al suo arrivo a Londra, all’aeroporto di Gatwick, Omar mostra un visto non valido, rilasciato in patria da un suo parente e acerrimo nemico, Rajab Shaaban Mahmud. A Omar era stato suggerito di mostrare di non capire una parola di inglese, per cui l’assistente sociale che ha preso in carico il suo caso si trova costretta a chiedere la consulenza di un esperto di Kiswahili, uno dei dialetti dell’Africa Orientale: per ironia della sorte, l’interprete è Latif Mahmud, il figlio di Rajab, l’acerrimo nemico di Omar. Ora, Omar si trova faccia a faccia con Latif in una cittadina inglese sul mare. Entrambi rifugiati, con una origine e un destino che li accomuna. In arrivo il 9 dicembre 2021, edito da La nave di Teseo.

Adrenalina. My untold story – Zlatan Ibrahimovic e Luigi Garlando

Zlatan Ibrahimović decide di mettersi a nudo, in maniera sincera e onesta, per raccontarci come un dio del pallone cambia e affronta gli anni a venire senza ipocrisie, con la maturità e i dubbi da imparare ad accettare. In costante equilibrio tra Adrenalina e Balance, si svela in una narrazione piena di confidenze e aneddoti, dove anche la paura trova spazio tra le pieghe del fuoriclasse, insieme alla dolcezza e alla fragilità, sentimenti che si aggiungono alla forza, alla determinazione e al coraggio. In arrivo il 2 dicembre 2021 per Cairo Editore.

Il segreto di Medusa – Hannah Lynn

Quando lo sguardo colmo di lussuria del dio Poseidone cade su Medusa, l’unico luogo in cui spera di trovare rifugio è il sacro tempio della protettrice dei greci. La divina Atenanon avrà pietà per colei che ha profanato la sua casa. Da questo momento il male che le è stato inflitto diventerà la sua corazza e abbraccerà l’oscurità, in esilio, perché chiunque altro le ha voltato le spalle. Si trasformerà nel mostro che gli altri hanno deciso che doveva essere. Nel frattempo, un giovane di nome Perseo si appresta a partire con la missione di uccidere Medusa. Disponibile dal 2 dicembre 2021 per Newton Compton Editori.

La casa di carta. L’accademia

Sergio Marquina, detto il “Professore”, è tornato. Un annuncio, comparso sul giornale più famoso di Spagna, ha messo sotto scacco la polizia e dato speranza ai molti che vorrebbero cambiare il proprio destino. Il Professore, infatti, sta allargando la sua banda e per farlo ha deciso di sfidare le menti più brillanti del Paese in un luogo segreto, l’Accademia. Tra le mura dell’edificio li aspettano complessi enigmi da risolvere e rompicapi da decifrare, ideati per testare il loro ingegno e il loro coraggio. Dal 2 dicembre 2021 negli store fisici e digitali per Magazzini Salani.

La biblioteca dei sussurri di Desy Icardi

Siamo negli anni Settanta e la piccola Dora vive nella periferia di Torino insieme a tutta la sua famiglia e l’eccentrica prozia. Un giorno questo equilibrio bizzarro ma confortante viene incrinato dal lutto. Dora trova rifugio in biblioteca dove farà la conoscenza del “lettore centenario”, l’avvocato Ferro, che ha dedicato l’intera esistenza ai libri e che decide di prendere la ragazzina sotto la sua ala per educarla al piacere della lettura. Nella vita di Dora, però, continuano a susseguirsi eventi inaspettati. Sarà proprio grazie agli insegnamenti dell’avvocato Ferro e al grande amore per i libri che Dora deciderà di far pace con il proprio passato per riavvicinarsi a coloro che ama di più. In arrivo il 2 dicembre 2021 per Fazi Editore.

Maneskin – Simonetta Sciandivasci

Quattro ventenni con nome danese, estetiche fluid, un talent in bio e un rock che corre veloce, bruciando e rinnovando: i Måneskin portano in giro per i palchi del mondo un sound che riscuote enormi consensi, conquistando premi e classifiche internazionali. Il libro propone un viaggio alla loro scoperta, dagli esordi ai successi, guardando ai singoli percorsi umani e artistici di ognuno e dedicando a ciascuno un capitolo: vocalist, chitarrista, bassista e batterista insieme e da soli in quest’avventura, dentro e fuori gli abiti di scena. Per Diarkos Editore, in uscita il 10 dicembre 2021.

La fiaba nucleare dell’uomo bambino – Hamid Ismailov

Nella carrozza di un treno che corre attraverso la steppa kazaka, un viaggiatore si imbatte in un venditore che suona magistralmente il violino. Si chiama Erzhan e, malgrado sia un giovane adulto, conserva un aspetto da bambino. Per ingannare il tempo, il passeggero lo prega di parlare della sua storia. Si dipana così il misterioso racconto dell’uomo bambino, nato negli anni della guerra fredda in un villaggio sperduto, nei pressi di una stazioncina di transito. In arrivo il 2 dicembre 2021 per Utopia Editore.

Gli ultimi bambini di Tokyo – Yöko Tawada

Il Giappone ha chiuso i propri confini separandosi dal mondo, dopo aver subito un enorme disastro nucleare. I bambini nascono con corpi deboli e deformi mentre gli anziani sembrano destinati a non dover subire alcun logoramento fisico o malattia. Mumei è uno scolaro fisicamente fragile, ma dotato di uno spirito acuto. Dopo il disastro ha i capelli già grigi, ma è compassionevole e saggio, libero da autocommiserazione o pessimismo. Vive con suo nonno Yoshiro che si prende cura di lui con costante dedizione. In arrivo il 2 dicembre 2021 per Atmosphere Libri.

La profezione dell’armadillo – Zerocalcare

Dopo il successo della serie tv Netflix Strappare lungo i bordi, il libro La profezia dell’armadillo torna in libreria a cinque anni dalla prima pubblicazione.

L’evoluzione sta nella copertina di questa Artist Edition stampata su carta speciale a “squame di armadillo” e l’interno con un ritorno al bianco e nero con retini grigi della versione originale. Il volume ha dimensioni più grandi rispetto alla pubblicazione precedente e contiene una storia inedita di 12 pagine.In libreria per Bao Publishing dal 6 dicembre 2021.

Aurora Liminalis – Enrico Sibilla

Principe è un musicista alla soglia del fallimento. Dopo il tradimento della moglie e con un figlio a carico cerca di sbarcare il lunario consegnando bigliettini da visita senza nessun risultato concreto fino a quando conosce Iride che gli propone un ingaggio molto particolare. È un libro sul potere della musica.In libreria per il Saggiatore dal 2 dicembre 2021.

Il metodo coccodrillo – Maurizio De Giovanni

Questa è una graphic novel ispirata al romanzo di De Giovanni.Uno spietato killer di Napoli viene soprannominato il coccodrillo perché, come l’animale, dopo aver ucciso le vittime non trattiene le lacrime. A indagare sul caso l’ispettore Giuseppe Lojacono, siciliano spedito in Campania per punizione dopo che un pentito lo ha accusato di collaborare con la mafia.In libreria dal 16 dicembre 2021 per Sergio Bonelli Editore.

Gang Bang – Chuck Palahniuk

Cassie Wright, regina leggendaria del porno, decide di chiudere in “bellezza” la sua carriera battendo il record mondiale di Gang Bang e di farne un film. Il suo obiettivo è quanto mai ambizioso: 600 uomini. Il libro si basa su quanto dicono, pensano e fanno Mr. 72, Mr. 137, e Mr. 600 che attendono il loro turno in una stanza assai affollata e rumorosa. La pornoattrice ha in mente di morire durante le riprese del suo tentativo di record mondiale di modo che le successive polemiche portino a proibire ulteriori futuri tentativi di record. Inoltre, la pornoattrice intende devolvere i proventi del film al figlio che aveva concepito sul set del suo primo film porno e che poi aveva abbandonato perché venisse adottato. In uscita il 15 dicembre 2021.

La farfalla della gentilezza

“Portiamo con noi, in quanto essere umani, non solo la capacità di essere gentili, ma prima di tutto la gentilezza come vera scelta di vita”. Immagina di avere undici anni e che stai per entrare alla scuola media dove non conosci nessuno. Immagina di aver paura che tutti ti guarderanno, anzi ti fisseranno. Immagina che questa non è solo una paura, ma è una certezza, perché per colpa di un gene difettoso il tuo aspetto è davvero spaventoso. E non sono bastati decine e decine di interventi chirurgici per renderlo “presentabile”. Immagina che sei abituato a leggere la repulsione nei volti delle persone che incontri, timorosi che la tua deformità possa essere contagiosa. Immagina di essere abituato a sguardi che si abbassano immediatamente quando incrociano il tuo. Immagina il dolore della derisione, la solitudine perché sei “diverso”. Ma immagina anche che c’è qualcuno più forte di tutto questo, che in te vede solo una persona. E ti sorride senza abbassare lo sguardo, e ti tende la mano senza paura. Questa non è una storia vera, ma è “Wonder”, un romanzo per ragazzi (da cui è stato tratto anche un bellissimo film) che fa capire tante cose, sull’amicizia, il rispetto, la solidarietà. La gentilezza. Ed è un libro che dovrebbero leggere anche gli adulti. Non perché tutti noi in fondo speriamo di incontrare sulla nostra strada una persona buona e forte che ci sorrida e tenda una mano quando nessun altro lo fa, qualcuno che riesca a vedere in noi oltre le apparenze. Ma perché dovremmo tutti sperare di riuscire a diventare noi quella persona! (R.J. Palacios, Wonder, Giunti, 2013. La citazione iniziale è a p. 270. In foto: murale a Bordeaux).

