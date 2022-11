A Natale regala un sorriso ai bambini in ospedale: Riempi il tuo Natale di gioia e di solidarietà!

Per Natale scegli tra le tante idee che Fondazione Dottor Sorriso ha pensato apposta per te. Rendi il tuo regalo unico eregala la gioia di un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale.

Grazie ai prodotti solidali potrai aiutare i Dottori del Sorriso, clown-terapeuti professionisti, a far in modo che anche in ospedale i bambini ricoverati possano trovare il calore del Natale, conservare la voglia di giocare e scherzare e affrontare il difficile periodo di degenza con più serenità.

I Dottori del Sorriso riescono a donare un sorriso a circa 36.000 bambini, grazie a 6.300 ore di Terapia del Sorriso ogni anno, aiutando i bambini non solo nelle stanze di degenza, ma anche nei difficili momenti che precedono e seguono un intervento chirurgico, accompagnando i piccoli pazienti in sala operatoria e assistendoli nel delicato momento del risveglio dopo l’anestesia.

Per un Natale goloso scegli i panettoni di Dottor Sorriso. Quest’anno in due differenti forme e dimensioni:

Il simpatico panettone nella colorata latta che racchiude la bontà del tradizionale dolce natalizio insieme a quella del prezioso gesto di solidarietà. Il formato è da 750 g e la donazione minima richiesta è di 19 euro.

nella colorata latta che racchiude la bontà del tradizionale dolce natalizio insieme a quella del prezioso gesto di solidarietà. Il formato è da e la donazione minima richiesta è di Il Panettone Paper costudito nella speciale scatola di carta biodegradabile e compostabile. Un gesto solidale e sostenibile!Il formato è da 1g e la donazione minima richiesta è di 21 euro.

La novità di quest’anno è, infatti, la nuova linea di prodotti che rispetta l’ambiente, in carta biodegradabile e compostabile contenente prodotti di prima qualità.

Oltre al panettone si possono trovare anche:

Chocolate Paper, la tavoletta di cioccolato di Dottor Sorriso. 100g di dolcezza e sorrisi. La donazione minima è di 9 euro.

Scatola Bonbon Paper, i cioccolatini del sorriso: 120 g di cioccolatini cremosi in finissimo cioccolato al latte. La donazione minima è di 10 euro.

Per grandi e piccini, l’originale lattina piena di caramelle di mille colori! Il formato è da 100 g con una donazione minima di 8 euro e il contenitore si può riutilizzare come portapenne o portaoggetti.

Se, infine, sei alla ricerca di un regalo originale in vista del pranzo di Natale, sceglii Segnaposto e i Portaposate a forma di gnomo, per rendere la tavola più colorata. Entrambi sono confezionati in un kit da 3 e la donazione minima richiesta è di 11 euro.

Tutte le proposte sul sito: natale.dottorsorriso.it

Come contattarci

Per ordinare i prodotti solidali di Dottor Sorriso puoi inviarci una mail a natale@dottorsorriso.it oppure chiamare Emanuela, la nostra referente, ai numeri 02.93796488 oppure 328.7939735, dal lunedì al venerdì alle ore: 9 – 13 e 14 – 18.

Fondazione Dottor Sorriso

Fondazione Dottor Sorriso nasce nel 1995 con la missione di rendere più serena la degenza dei pazienti più piccoli in ospedale e supportare i loro parenti attraverso la Terapia del Sorriso.

I Numeri

31 Dottori del Sorriso

Dottori del Sorriso 33 reparti o ambulatori pediatrici di 18 strutture ospedaliere presidiate

reparti o ambulatori pediatrici di strutture ospedaliere presidiate 4 istituti per disabilità

istituti per disabilità 1 hospice pediatrico

hospice pediatrico 6.300 ore di Terapia del Sorriso ogni anno

ore di Terapia del Sorriso ogni anno 36.000 bambini col sorriso ogni anno

bambini col sorriso ogni anno 110.000 famiglie supportate

I benefici della Terapia del Sorriso

Ridere contribuisce a migliorare lo stato psicologico del paziente, influendo in modo determinante sulla possibilità di affrontare la malattia e, in alcuni casi, sull’efficacia delle cure.

É stato scientificamente provato che ridere determina:

una riduzione fino 20% nella somministrazione di analgesici; [1]

una riduzione dei tempi di degenza di almeno 1/3 e fino alla metà, rispetto ai bambini non coinvolti nella Terapia del Sorriso; [2]

una riduzione dei tempi di miglioramento clinico: i bambini assistiti dai Dottori del Sorriso migliorano in 3,76 giorni; quelli del gruppo di controllo in 5,36 (1/3 in meno); [3]

un aumento delle difese immunitarie;

un aumento del livello delle endorfine, con conseguente innalzamento della soglia del dolore nel paziente.[4]

