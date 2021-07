a-novembre-il-2°-congresso-della-federazione-nazionale-degli-ordini-dei-tsrm-e-pstrp

In continuità con la prima edizione del 2019, dal 19 al 21 novembre 2021, presso il prestigioso Palacongressi di Rimini, si svolgerà il 2° Congresso della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, istituito con la legge 3/2018. La FNO riunisce, in un unico soggetto istituzionale, la rappresentanza di 19 professioni sanitarie del nostro Paese; è organizzata in 61 Ordini e raccoglie circa 220.000 iscritti.

Un progetto unico ed ambizioso, realizzato con grande impegno ed energia, con cui il Legislatore ha voluto garantire gli interessi pubblici connessi con l’esercizio professionale di tutela e cura della salute. Il 2° Congresso nazionale sarà l’occasione per dare voce alla Costituzione etica della Federazione, la carta dei valori fondanti della casa comune, presentata ufficialmente il 3 luglio, a Roma. Sarà, inoltre, una preziosa occasione di confronto e riflessione sull’esperienza pandemica e di consolidamento di quanto di sicuro, efficace e resiliente le professioni sono state in grado di garantire al sistema sanitario. Come tutte le crisi, anche quella che si sta concludendo, è una grande occasione per riformare il nostro modo di essere e di relazionarci, la nostra società, compreso il nostro prezioso sistema sanitario, cogliendo a pieno e responsabilmente le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 2021-2026 (PNRR).



I temi

Saranno tre le macro-aree tematiche su cui si svilupperà il ricco programma congressuale:

l’esperienza pandemica;

il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

le attività federative.



La memoria

Le professioni sanitarie hanno vissuto momenti di grande fatica e sofferenza. Il Congresso nazionale vuole essere anche un momento di memoria e ringraziamento, ricordando chi a causa della Covid-19 non c’è più, ascoltando le testimonianze più significative su quel che è stato necessario per fronteggiare l’emergenza sanitaria, sulle ricadute personali e familiari, sulle paure e le ansie, sulla malattia e la morte e, finalmente, sulla campagna vaccinale e la ripresa.



La valorizzazione delle professioni e dei loro neolaureati

Il Congresso nazionale è da sempre anche l’occasione per presentare i migliori contributi dei tanti professionisti che quotidianamente determinano il loro agire sulla base delle prove di efficacia e per favorire l’incontro tra la componente più matura delle professioni e i giovani neolaureati.

Download:

Programma del 2° Congresso FNO TSRM e PSTRP



Per maggiori informazioni, visita il sito del Congresso: www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it