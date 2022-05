A Palazzo di Città si inaugura la Mostra “Come si giocava…”

Un’iniziativa dell’Associazione Pro Selva inserita nel calendario del progetto “O-Maggio all’infanzia 2022”

FASANO – Anche la Pro Selva partecipa all’iniziativa “O-Maggio all’infanzia 2022”, il progetto promosso dal Comune di Fasano dedicato ai bambini ed adolescenti che prevede circa 50 eventi gratuiti con mostre, laboratori, attività ludiche, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali.

L’Associazione sarà protagonista con una mostra dal titolo “Come si giocava… il tempo del gioco e dello svago” con una serie di pannelli esposti nell’atrio di palazzo di Città che, con disegni originali di Gabriella Cavallo, Angelica Soleti e Luciano Carparelli ricorderanno i giochi semplici con i quali si divertivano i bambini del passato.

Un’occasione per i bambini di oggi, espertissimi di giochi elettronici e tecnologici, per riscoprire i modi di divertirsi che sviluppavano l’ingegno e le capacità motorie. La mostra, che resterà allestita per tutta la durata del progetto “O-Maggio all’infanzia“ sarà inaugurata domani, sabato 7 maggio alle ore 18.30, dal sindaco Francesco Zaccaria.

