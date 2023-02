A pé e de barco, garimpeiros fogem da Terra Yanomami após governo impedir garimpo na região; FOTOS

Os garimpeiros deixaram a região antes da operação do governo nesta quarta (8). A ação apreendeu armas e três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Os garimpeiros deixaram os garimpos ilegais na Terra Yanomami depois do anúncio do cerco do governo para impedir a exploração no território indígena. A fuga aconteceu a pé, de barcos e em carros. Veja as fotos mais abaixo.

Na operação desta quarta-feira (8), a força-tarefa do governo federal destruiu um avião, um trator e estruturas usadas pelos garimpeiros para apoio logístico das atividades.

Foram apreendidos duas armas e três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Nas embarcações, havia alimentos, freezers, geradores e antenas de internet.

A operação é comandada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e pela Força Nacional de Segurança Pública.

Operação destrói avião, trator e apreende combustível de garimpeiros

Garimpeiros deixam território Yanomami

Homens caminham para fugir do território indígena nesta terça (7)

AP Photo/Edmar Barros

Homens estão em barco durante fuga do território Yanomami

AP Photo/Edmar Barros

Um garimpeiro deixa a região levando apenas uma bagagem nas costas

AP Photo/Edmar Barros

Barcos deixam o território Yanomami carregados nesta terça (7)

AP Photo/Edmar Barros

Um grupo de garimpeiros deixa o território indígena em uma carro

AP Photo/Edmar Barros

Homens esperam em um barco em área de exploração ilegal

AP Photo/Edmar Barros

Piloto de avião que trabalha no garimpo ilegal mostra ouro extraído do território Yanomami, em Alto Alegre, Roraima

AP Photo/Edmar Barros

Galões de combustível deixados na região durante a fuga dos garimpeiros

AP Photo/Edmar Barros

Garimpeiro caminha sozinho na região indígena durante a fuga

AP Photo/Edmar Barros

Dois homens deixam o território indígena caminhando

AP Photo/Edmar Barros

Garimpeiro em barco durante a fuga

AP Photo/Edmar Barros

Homem sozinho em estrada na região de garimpo ilegal em Roraima

AP Photo/Edmar Barros

