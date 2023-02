A pedido de moradores, preferência entre as Ruas 12 de Outubro e Prudente de Moraes é alterada, em Presidente Prudente

Medida foi adotada com base em um estudo realizado pela Semob, de acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito. Veículos transitavam em alta velocidade no trecho. Preferência passou a ser aos condutores que trafegam pela Rua Prudente de Moraes

Rodolfo Viana/Secom

A pedido dos moradores, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob) de Presidente Prudente (SP), anunciou nesta terça-feira (14) a alteração na preferência de veículos no cruzamento entre as Ruas 12 de Outubro e Prudente de Moraes.

Já em vigor, a preferência passou a ser aos condutores que trafegam pela Rua Prudente de Moraes.

De acordo com o secretário da Semob, Cezar Gardim, a medida foi adotada com base em um estudo realizado pelos servidores da pasta, de acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A alteração foi avaliada após solicitações de moradores do entorno e de requerimentos protocolados por vereadores, que relataram acidentes no local, além de veículos que transitavam em alta velocidade no trecho.

Ainda de acordo com o secretário, a Semob recebeu um abaixo-assinado de moradores do Jardim Aviação e entorno, que solicitaram ações para coibir o tráfego de veículos em alta velocidade na região, com destaque para as Ruas 12 de Outubro, São Sebastião e Coronel Albino.

No intuito de alertar os motoristas sobre a mudança, a via está recebendo recursos de sinalização, como faixas pintadas ao solo que antecedem o cruzamento modificado.

Rodolfo Viana/Secom

Vittorio Rienzo