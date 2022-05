a-pezze-di-greco-la-marcia-della-pace-diocesana-dell’acr

A margine della festa, una famiglia russa ed una ucraina pianteranno un bonsai di ulivo in piazza. All’evento di domani attesi 500 partecipanti

PEZZE DI GRECO – Quest’anno sarà la Zona Pastorale di Fasano Sud ad ospitare la tradizionale “Marcia della Pace” che da oltre 30 anni caratterizza il cammino associativo dell’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) della Diocesi di Conversano-Monopoli.

L’appuntamento, aperto a tutti, è fissato a Pezze di Greco (BR) per il pomeriggio di domani, sabato 7 maggio 2022. La manifestazione è inoltre patrocinata dal Comune di Fasano ed inserita nel programma delle iniziative rivolte ai ragazzi “O-Maggio all’infanzia” promosso dall’Assessorato alla Cultura, alle Politiche sociali e dell’Infanzia.

Il raduno iniziale è previsto alle ore 15.30 in Piazza XX Settembre con un momento di preghiera presieduto dall’assistente diocesano don Antonio Giardinelli. Dopo la preghiera, bambini e ragazzi, giovani e adulti, inizieranno il corteo di festa per le strade di Pezze di Greco per invocare la pace. La marcia farà ritorno in piazza XX Settembre e si concluderà con la piantumazione di un bonsai di ulivo da parte di una famiglia russa e una ucraina residenti nel territorio. Si concluderà insieme la giornata con un piccolo momento di festa.

