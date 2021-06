A Reggio Calabria la presentazione del libro “L’Umanità cercata e illustrata” di Antonio Federico, illustratore, fumettista, vignettista e direttore dell’Accademia del fumetto

L’Associazione FGU – Unams Scuola e Si.n.ATA.s, Centro Formazione e Cultura, di Reggio Calabria con sede in Via Reggio Campi n. 42, ha il piacere di organizzare l’evento per la presentazione del libro “L’Umanità cercata e illustrata” di Antonio Federico, illustratore, fumettista, vignettista e direttore dell’Accademia del fumetto. Un libro che conquista il lettore sia per i contenuti e le forme che per i messaggi trasmessi. Fatti di cronaca e problematiche di interesse comune si avvicendano per suscitare nel lettore oltre ai sentimenti di indignazione, commozione e approvazione, la consapevolezza di non restare mai indifferente verso il mondo ed il prossimo, pratica che al giorno d’oggi si sta purtroppo diffondendo. Fare e trasmettere cultura, in un periodo così complesso e in una società “liquida”, è un obiettivo sociale e di vita che deve coinvolgere tutti. L’evento si terrà in data 15 giugno 2021 alle ore 19.30 presso la Stazione di Santa Caterina, sede dell’Associazione “Incontriamo sempre” il cui Presidente Pino Strati, con la sensibilità che lo contraddistingue ospita la nostra Associazione e quanti risponderanno al nostro invito. A lui vanno i nostri ringraziamenti colmi di stima e affetto. L’autore Antonio Federico, reggino doc e artista indiscusso, ha presentato il suo ultimo lavoro in diverse città italiane; Reggio non poteva che essere una delle numerose tappe in programma. Molti giornali tra cui il “Corriere della Sera” e “La Repubblica” hanno pubblicato le sue illustrazioni menzionando più volte la pagina pubblica “antoniofedericoart”. Ha fondato a Reggio Calabria la prima Accademia del Fumetto e delle Arti Figurative, avvicinando alla narrazione sequenziale centinaia di giovani e favorito la promozione di vari eventi sul fumetto. Trasferitosi a Firenze collabora per l’Accademia Nemo Academy. Ha ricevuto molti premi di carattere nazionale, ospite in varie fiere del fumetto ha dedicato molte delle sue pubblicazioni a temi sociali. Nel 2015 inizia un nuovo capitolo della sua vita, occupandosi di ragazzi con gravi patologie, così il disegno diventa cura, rifugio e spinta motivazionale per tanti giovani. Attualmente è un insegnate di Tecniche Artistiche per le scuole Superiori d’Arte. I Dirigenti dell’Unams Scuola e Sinatas prof. Carmelo Caserta, Michele Mileto e Antonella Macheda hanno accolto di buon grado il messaggio del prof. Federico il quale sui social si racconta e condivide molte sue opere, catturando il pubblico e migliaia di followers. Abbiamo colto la gioia ed il suo desiderio di poter presentare l’opera anche nella sua città natale, per la quale nutre un amore smisurato, infatti traspare la sua “regginità” ad ogni piè sospinto. Siamo orgogliosi di poter accogliere un figlio di questa terra, che per motivi di lavoro ha dovuto lasciare. Insomma, la storia di molti nostri giovani che sono lontani ma con il cuore sempre qua.