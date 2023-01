A REGIÃO DE ITAPEVA AGORA CONTA COM 23 NOVOS POSTOS DO DETRAN.SP

Chegou a agilidade que você esperava. Nos novos postos do Detran, você é atendido com o padrão Poupatempo de qualidade

ALÉM DOS POSTOS FÍSICOS, VOCÊ TAMBÉM PODE IR AO DETRAN.SP SEM SAIR DE CASA. SÃO QUASE 30 SERVIÇOS ON-LINE.

Precisa da 2ª via da carteira de habilitação? Quer pedir permissão para dirigir em outro país? Recorrer de uma multa ou do processo de suspensão da CNH?

Você pode fazer todos esses procedimentos sem sair de casa, de forma simples e segura. Basta acessar o site e fazer um rápido cadastro na opção “Entre ou cadastre-se”. Já são mais de 10,2 milhões de usuários cadastrados.

Para alguns serviços, como o licenciamento anual obrigatório e a troca da 1ª habilitação pela CNH definitiva, basta efetuar o pagamento da respectiva taxa na rede bancária.

Antes de se deslocar até um posto do Detran.SP, veja quais serviços você pode realizar pela internet:http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/servicos/servicosOnline

Detran.SP no celular

O Detran.SP oferece, ainda, três aplicativos gratuitos para tablets e smartphones, com diversas funcionalidades, que já somam quase 3 milhões de downloads.

Você pode solicitar 2ª via da CNH e acompanhar a emissão do documento; consultar multas do próprio veículo; treinar para a prova teórica; além do jogo educativo do Clube do Bem-te-vi. Os aplicativos estão disponíveis nas plataformas Android e iOS.

Basta buscar a palavra-chave “Detran-SP” nas lojas virtuais Google Play e App Store.

Disque Detran.SP

Capital e municípios com DDD 11: 3322–3333. Demais localidades: 0300–101–3333. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

