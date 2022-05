A Rho c’è GreenPlast, la nuova mostra-convegno sulla sostenibilità della plastica

Ha aperto i battenti oggi alla Fiera Milano di Rho-Pero GreenPlast, la nuova mostra-convegno dedicata a materiali, tecnologie e processi di trasformazione della plastica e della gomma, con focus su sostenibilità, recupero, riciclo ed efficientamento energetico.

Da oggi fino al 6 maggio Fiera Milano ospita l’intera filiera delle materie plastiche e della gomma per una manifestazione dedicata alle soluzioni innovative elaborate dalle aziende in merito alla sostenibilità ambientale, all’efficientamento energetico, al Reduce-Reuse-Recycle e all’economia circolare.

Organizzata da Promaplast srl, GreenPlast intende rivolgersi agli operatori italiani e stranieri di apprezzare con un’offerta tecnologica, anche in chiave Industria 4.0, con particolare riferimento al Made in Italy. Nei padiglioni trovano spazio le principali aziende italiane e straniere della filiera in grado di proporre soluzioni a favore della sostenibilità ambientale: materie prime vergini a basso impatto e con limitato carbon footprint, materie prime-seconde, biopolimeri, additivi; semilavorati e prodotti finiti ottenuti con materiali innovativi, riciclati e a base bio; macchine, attrezzature, impianti a basso consumo energetico e performanti, progettati per svolgere processi produttivi efficienti, anche con l’uso di materiali riciclati, innovativi, bio-based; impianti e macchinari per la selezione, il trattamento e il riciclo di materie plastiche e gomma, in linea e post-consumo; servizi e consulenze per il settore della trasformazione nel suo complesso (con riferimento a tutti i processi produttivi: dallo stampaggio a iniezione all’estrusione, dal soffiaggio corpi cavi alla termoformatura), il recupero e riciclo delle materie plastiche e della gomma; enti, consorzi e organizzazioni varie operanti in particolare nel segmento del riciclo delle materie plastiche e della gomma.

Nell’ambito di GreenPlast verrà ospitato anche un convegno internazionale, con la presenza di relatori internazionali, dedicato alle tematiche della vetrina fieristica, con particolare declinazione sul comparto degli imballaggi e dei prodotti in plastica.

La nuova manifestazione si svolge in contemporanea con IPACK-IMA, mostra internazionale per l’industria dell’imballaggio e confezionamento. La concomitanza dei due eventi – spiegano gli organizzatori – non è casuale: l’affinità tra i due settori è confermata dal fatto che circa il 50% degli imballaggi è realizzato proprio in plastica (contenitori, bottiglie, film, ecc.) e dal mondo del packaging – o meglio dai suoi consumatori – proviene una crescente domanda di prodotti sostenibili. La contemporaneità consentirà quindi di mettere in mostra differenti mondi produttivi uniti da una forte complementarità.

L’articolo A Rho c’è GreenPlast, la nuova mostra-convegno sulla sostenibilità della plastica proviene da The Map Report.