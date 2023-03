A Roma lezioni di sostenibilità dalla trincea del lavoro e dell’impresa

Si svolgerà domani 30 marzo alla Pontificia Università Urbaniana di Roma una giornata di formazione indetta dalla Fondazione e-novation e dedicata al futuro delle aziende nel segno della sostenibilità e dell’eccellenza italiane.

Il ricco programma della giornata si articola in due sessioni pubbliche dove spiccano una serie di lezioni sulla sostenibilità tenute da Monsignor Paglia, Ermete Realacci (Presidente della Fondazione Symbola) ed Edo Ronchi (Presidente della Fondazione sullo Sviluppo Sostenibile), a cui seguiranno interventi e testimonianze di chi la sostenibilità la cerca e la realizza ogni giorno nel delicato equilibrio che si combina. Lo spiega bene Massimo Lucidi, ideatore del format e presidente della Fondazione e-novation. “Il cambiamento impostoci dalla transizione digitale ed ecologica viene da lontano ma oggi richiede partecipazione e consapevolezza. Non basta seguire l’onda o viverne la moda. Ciascuno e tutti siamo chiamati a dare un contributo originale. Noi siamo convinti che l’Italia, super potenza dell’economia circolare, possa proporsi nel mondo con una consistenza di storie vere e buone pratiche misurabili che possano rappresentare un modello del nostro lifestyle capace di generare nuova economia, ispirandoci alla nostra storia e ispirando le ragioni del dialogo e della pace. E abbiamo bisogno di questa Italia, e di questi italiani nel mondo, sorridenti, empatici e creativi”.

“Ricordate quanto eravamo attaccati all’auto di proprietà noi italiani? – osserva Carlo Ciampi, Presidente di Facile Rent -. In pochi anni abbiamo imparato a condividerla e ad apprezzarne il possesso più che il titolo di proprietà. Stiamo capendo che a risorse limitate la risposta debba essere corale nel segno del rispetto del prossimo e dell’ambiente”.

Secondo Juri Franzosi, direttore generale di Lombardini 22, “per vivere in modo sostenibile servono anche strumenti e spazi, centri e città progettate adeguatamente che mettano la bellezza al primo posto senza penalizzare le funzioni e la praticità, la sicurezza e meno che mai l’innovazione”. Sono testimonianze queste che, insieme a tutte le altre annunciate arricchiranno il dibattito del 30 marzo alla Pontificia Università.

La giornata prevede anche il saluto non di rito del Ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, oltre alla presenza di amministratori pubblici locali in un dibattito tra grandi centri e piccoli Comuni fortemente voluto da Assoimpredia. Molto attesi anche gli interventi del prof. Vincenzo Naso, DG del Cirps e dell’avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e tra i promotori dell’incontro. “Straordinari i contributi da Stanford, Harvard e Chicago di giovani cervelli in fuga si direbbe che invece è bello chiamare talenti riconosciuti nel mondo”, dichiara Lucidi che quest’anno organizza la decima edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC.

L’evento non si esaurisce alla Pontificia Università Urbaniana ma prosegue per una sessione privata nella struttura di Castellina De Miremont a Rignano Flaminio fino a venerdì pomeriggio in collaborazione con il Comune e la locale proloco.

