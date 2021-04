A solo 18 anni crea un brand “Anómis” Bari va alla scoperta dei piccoli imprenditori il suo nome è Simona

La Fondatrice di Anómis, piccolo brand di gioielli, fatti a mano, si chiama Simona, ha 18 anni, è nata e cresciuta a Bari, in Puglia e frequenta l’ultimo anno del liceo classico.

Ha creato il suo piccolo brand, il cui naming Anomis è tratto dal flip text del suo nome, ad ottobre del 2020, in un momento difficile per lei come per tantissime altre persone al mondo; ha cercato di trovare un modo per raggiungere la giusta motivazione, la giusta forza per combattere la tristezza, l’ansia, la paura e la noia di questo periodo ed è riuscita a scoprirlo in questo progetto, che le sta dando tanto e le ha permesso di imparare più di quanto pensasse.

Ha creato questo piccolo brand per dare voce alla sua creatività, alla sua voglia di creare qualcosa di unico e speciale, utilizzando solo l’istinto e pochi materiali.

Le sue creazioni sono tutte in corallini, perle di fiume, pietre ed ottone, ha una linea molto minimal e crea gioielli per qualsiasi occasione.

Simona vuole dare al suo brand un’impronta ecosostenibile e di inclusivitá, per questo il packaging è interamente in carta e tessuto, non utilizza alcun tipo di plastica, ogni creazione è avvolta in un sacchettino, cucito a macchina, di tessuto di risulta, inserito in un artistico sacchetto con disegni fatti mano dalla stessa fondatrice.

L’inclusivitá, è il fondamento del suo brand, crea gioielli unisex, senza misure perché l’artigianato ha il potere di creare dal nulla un prodotto unico, che può essere legato solamente alla persona per cui è stato creato, come dice il suo motto:”Anómis unici come te.”

Inizialmente per Simona era semplicemente un hobby, il cui guadagno erano gli occhi sorridenti delle sue amiche e conoscenti, poi col tempo ha iniziato a ricevere molti feedback positivi, incoraggiamenti, richieste,domande e così il suo hobby si è tramutato in qualcosa di più.

Si è molto impegnata per rendere il suo profilo Instagram( @Anomis_mi) esteticamente armonico, elegante e semplice come le sue creazioni, nonché quello depop(@Anomis_mi), piattaforma su cui vende le sue creazioni; ha cercato di raggiungere più persone possibili, ha dialogato con molti coetanei e non solo, ha creato legami che credeva impossibili, ha scoperto tante altre persone simili a lei, ragazze e ragazzi intraprendenti con tanta voglia di stupire gli osservatori, artigiani della generazione Z creatori e creatrici di small bussiness.

Per quanto riguarda il futuro?

Spera che col tempo diventi un piccolo lavoro che possa accompagnarla nella vita, che possa ricordarle, quanto la creatività sia parte integrante della sua persona, quanta gioia e soddisfazione riesca a darle anche nei momenti più tristi inoltre spera possa accompagnarla durante gli studi di sociologia, università che vuole intraprendere, e durante il suo futuro lavoro, vuole che tutto questo anche se dovesse diventare semplicemente una bella esperienza, le ricordi chi è: unione di arte e studio e sicuramente una passione non potrebbe mai escluderne un’altra.