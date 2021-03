A tu per tu con Aurora Staltieri, attrice italiana che da poco ha compiuto gli anni

Come ti sei avvicinata alla televisione? C’è stato qualcosa o qualcuno che ti ha spinto verso questo mondo?

Ho iniziato a fare tv a 16 anni in una emittente calabrese. Dopo il diploma mi sono trasferita a Roma e ho avuto esperienze nel cinema, nello spettacolo e nella pubblicità. Il vero colpo di fulmine con la tv è arrivato con Take Me Out, condotto da Gabriele Corsi, esperienza che si è ripetuta per altre due edizioni. Successivamente è arrivata La Pupa e il Secchione e Viceversa su Italia 1 e con grande soddisfazione sono stata riconfermata come insegnante per l’edizione attualmente in corso. Altra grande soddisfazione è stata insegnare burlesque e boylesque all’interno della casa del GF Vip di quest’anno.

Ti piacerebbe poter fare un’esperienza all’estero per confrontarti con un’altra realtà lavorativa e artistica?

Diciamo che con il cinema ho avuto esperienze con produzioni tedesche e americane. Ora sarei davvero felice di confrontarmi con la tv estera e magari vedere la casa del GF Vip edizione spagnola…..hi hi hi.

Un film recente italiano e straniero che ti ha particolarmente colpito?

Amo i cinepanettoni, quest’anno a causa della pandemia è stato l’unica volta che ho dovuto rinunciare alle tradizionali risate natalizie nelle sale cinematografiche. Per quanto riguarda il cinema straniero, mi sono commossa vedendo Judy, il film sulla storia della vita di Judy Garland. Del resto sappiamo che adoro le dive di Hollywood.

Come lavora con Andrea Pucci ?

Andrea Pucci è un grande professionista, una persona umile, sensibile ed è inutile aggiungere che è simpaticissimo. Si inizia la giornata lavorativa con un sorriso e si conclude con le lacrime agli occhi dalle risate. Per me lavorare con lui è stato un piacere, in quanto è il mio comico preferito.

Progetti futuri? Possibile anche un progetto teatrale?

Vista la situazione attuale non amo fare progetti. Di progetti teatrali ve ne saranno molti non appena riaprirà il mio locale, il Flapper Cabaret. Sono 9 anni che mi esibisco sul palco del mio locale, che ora mi manca da morire.

Chi era la tua icona di bellezza crescendo?

La diva per eccellenza, Sophia Loren. Non solo per la sua bellezza ma anche per il suo temperamento e come attrice.

Come descriveresti il tuo rapporto con la bellezza?

Non ho mai avuto un buon rapporto con lo specchio. Per lavoro sono sempre stata attenta a curare il mio fisico. Ho sofferto in passato di anoressia e quindi ho sempre fatto fatica ad accettarmi, ma il burlesque mi ha aiutato: infatti non faccio lezione alle mie allieve davanti allo specchio ma le aiuto a cercare il loro io interiore…..le aiuto ad ascoltarsi e ad amarsi.

Come hai iniziato la carriera nello spettacolo?

Ho iniziato a studiare danza ad 8 anni, a 16 anni a fare tv e poi è stato tutto un susseguirsi di lavoro e di studio per poter diventare un’attrice, fino all’incontro con Luciano De Crescenzo e Bruno Oliviero, due persone fondamentali per il mio percorso artistico ma anche personale. Ero solo una ragazzina che arrivava a Roma da un paesino con una valigia piena di sogni, senza conoscere la realtà di una metropoli come Roma e di un mondo così difficile come quello dello spettacolo. Due persone che purtroppo non ci sono più ma che sono e saranno sempre nel mio cuore, e ora che sono arrivata a Mediaset vorrei davvero le loro lavate di testa.

Che consiglio ti senti di dare a chi non ha fiducia in sé?

La fiducia si acquista con la consapevolezza di essere in grado di intraprendere un lavoro: quindi studio, passione, dedizione e guardarsi dentro.

Ultima domanda: Cosa ti auguri per il futuro?

Di essere felice.