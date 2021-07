Fino a settembre, per tutta l’estate, Palazzo Grassi – Punta della Dogana presenta “In and out. Estate con Bruce Nauman” un programma di attività inedite per scoprire la mostra Bruce Nauman: Contrapposto Studies, a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois, a Punta della Dogana sino al 9 gennaio 2022, e approfondire i temi fondamentali del lavoro dell’artista americano, oltre che a valorizzare gli spazi veneziani della Pinault Collection. Dal Teatrino di Palazzo Grassi, passando da Punta della Dogana, fino alle calli della città, le occasioni per conoscere meglio e da vicino la poetica e il lavoro di uno dei principali artisti viventi saranno molte, a partire da un ciclo di visite guidate tematiche dal titolo “Nauman Studies” e tre nuove iniziative per il pubblico: “Nauman in città”, “Matinée” e “Soirée” sono i tre nuovi cicli di attività guidate da tre ospiti d’eccezione: Daria Carmi, Silva Salvagno e Laura Colomban che nel corso della propria carriera hanno lavorato a stretto contatto con Bruce Nauman.

Ha iniziato il 1° luglio nel foyer del Teatrino, con “Matinée” la performer e coreografa Silva Salvagno, che prosegue le sue lezioni dedicate al pilates il 15 luglio e il 2 settembre.“Bruce Nauman: Contrapposto Studies”, a cura di Carlos Basualdo, The Keith L. and Katherine Sachs Senior Curator of Contemporary Art al Philadelphia Museum of Art, e Caroline Bourgeois, conservatrice presso la Pinault Collection, rende omaggio a una delle personalità più significative del panorama artistico contemporaneo internazionale e alla fondamentale attività di ricerca sullo studio d’artista come spazio di lavoro e di creazione, sul corpo attraverso performance e sul suono, che ne ha caratterizzato la lunga carriera.

“Bruce Nauman: Contrapposto Studies” si inserisce nel programma di monografiche realizzate da Palazzo Grassi – Punta della Dogana con il coinvolgimento diretto degli artisti protagonisti del progetto espositivo. L’obiettivo dell’istituzione è dare vita a percorsi , che sviluppino punti di vista inediti sull’opera dei grandi maestri.