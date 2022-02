Dal 16 al 19 marzo 2022 Veronafiere ospiterà la prima edizione di LETExpo – Logistics Eco Transport, il nuovo evento fieristico su logistica, trasporti e intermodalità sostenibile. Arricchito dalla presenza di istituzioni, politici e dei vertici di ALIS e Verona Fiere, LETExpo propone un calendario di incontri tra aziende, organizzazioni e operatori del settore per promuovere la logistica sostenibile e creare un unico momento di confronto sulle principali tematiche green a livello nazionale ed europeo. Organizzato da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere e promosso da ALIS, LETExpo vuole diventare l’evento di riferimento per i principali player del settore italiani ed internazionali.

“L’evento fieristico, frutto dell’accordo tra il Gruppo Veronafiere, principale player italiano per organizzazione diretta di manifestazioni, e ALIS Service, società di servizi di ALIS – ha dichiarato Guido Grimaldi, Presidente di ALIS – sarà caratterizzato da cinque intere giornate durante le quali si alterneranno 100 momenti di incontro organizzati ad hoc per mettere in contatto le aziende ed approfondire i più importanti temi del settore attraverso convegni, conferenze, presentazioni aziendali, incontri B2B e seminari tecnici. Una manifestazione innovativa che ha tutte le carte in regola per diventare evento fieristico di riferimento in Italia e in Europa per gli operatori di logistica ed intermodalità sostenibile. Per realizzare un’agenda così fitta di appuntamenti fieristici e per intercettare al meglio le istanze che provengono dai nostri associati dando voce proprio alle aziende che costituiscono l’Associazione, sono in programma per le prossime settimane i lavori delle Commissioni tecniche di ALIS”.

“Non sarà solo una fiera di settore ma di “sistema” – ha aggiunto Grimaldi – e avrà una forte vocazione internazionale, volta a promuovere anche oltre i confini nazionali uno sviluppo sempre più sostenibile del trasporto intermodale ed una crescita sempre più innovativa della logistica integrata. Un modello programmatico che ALIS persegue in linea con le attuali priorità tematiche di tutte le agende politico-istituzionali, come è emerso anche nei giorni scorsi con l’approvazione del Green Deal europeo, orientato a lanciare specifici progetti di riconversione ambientale ed economica che i Paesi dovranno presentare alla Commissione UE”.

Ulteriori informazioni al sito: https://www.letexpo.it/

