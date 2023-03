‘A vida dele era com a família’, diz prima de homem morto na Avenida Gasoduto em Aracaju

Ele foi atingido por disparos de arma de fogo em frente a uma loja de celulares. José Romildo – vítima de homicídio em Aracaju (SE)

José Romildo dos Santos Filho, de 33 anos, foi morto a tiros, na manhã desta segunda-feira (13), em frente a uma loja de celulares, na Avenida Gasoduto, no Conjunto Orlando Dantas, em Aracaju.

Em entrevista ao g1, uma prima dele, Damares Campos, contou como era o comportamento dele com a família e cobrou rapidez nas investigações sobre o caso.

“A vida dele era com a família, ele era alegria. Amava estar com a esposa, com a mãe em casa e era amado por todos. Todo mundo gostava dele. O que a gente quer nesse momento é justiça, o mais rápido possível”, disse.

Damares conversou com a equipe do g1, ao lado da viúva, que não estava em condições de falar. Segundo ela, a família está buscando explicações para o que aconteceu.

“Ele não tinha briga com ninguém, era um menino do bem, era de paz. A gente não tem palavras para descrever essa tragédia”, lamentou.

O corpo de José Romildo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) no começo da noite desta segunda-feira. O velório começa às 20h30 em um velatório no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (14), no cemitério São Benedito, mas o horário ainda não foi definido.

Vito Califano