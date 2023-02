a-viterbo-torna-il-carnevale:-carri-allegorici,-maschere-e-musica-fino-a-tarda-sera

VITERBO – Torna la quinta edizione del Carnevale Viterbese, dopo anni di malinconia e chiusura il gruppo Viterbo Civica guidato da Lucio Matteucci, è pronto per tornare a festeggiare e riempire le strade della città con una nuova edizione del carnevale. Centinaia di comparse, 19 gruppi, 5 carri allegorici e 14 mini carri, un palco per fare musica e una piazza in festa, la proposta di quest’anno, con un percorso rivisto. Sabato 18 febbraio 2023 i carri allegorici e gruppi mascherati partiranno da Piazza San Sisto (Porta Romana) e da lì proseguiranno su via Garibaldi, Piazza Fontana Grande, via Cavour, Piazza del Plebiscito per passare poi sotto l’arco che accede a via Ascenzi e fare l’ultima tirata su via Marconi con gran finale in Piazza Verdi, dove, come da tradizione, ad aspettare tutti, un palco con musica e intrattenimento per cantare e ballare fino alla sera. Martedì 21 febbraio 2023 Carnevale dei bambini in Piazza Verdi, con il divertimento di musica, animazione e truccabimbi.

“Fino all’ultimo momento non sapevamo se avremmo potuto organizzarlo o meno, a causa delle norme sanitarie, quando abbiamo visto che la situazione era tranquilla ci siamo dati da fare in tutta velocità, ma speriamo ugualmente di riportare il sorriso e le persone nelle strade” ha dichiarato Lucio Matteucci.

“Molti partecipanti provengono sia dalle frazioni, che da paesi vicini come Vitorchiano, Bolsena, Nepi, proseguiamo così nel solco della condivisione e di Viterbo cuore della Tuscia” ha dichiarato la sindaca Chiara Frontini.

Carnevale Viterbese 2023

Sabato 18 Febbraio, sfilata carri e gruppi mascherati dalle ore 15.00

Martedì 21 Febbraio, Gruppi mascherati a Piazza del Teatro dalle ore 15.00

Ufficio Stampa