Abandonado, hotel histórico no Centro de Ribeirão Preto deve ir a leilão para pagamento de dívida tributária

Prédio de valor histórico, mas abandonado há décadas em Ribeirão Preto (SP), o Hotel Brasil tem previsão de ser leiloado em 16 de maio deste ano, em uma sessão virtual, para o pagamento de dívidas tributárias dos atuais donos.

O local deve ir a leilão com outros quatro imóveis pertencentes a um grupo que administra drogarias no interior paulista por decisão da Justiça de Juiz de Fora (MG), segundo apuração da EPTV, afiliada da TV Globo.

Todos serão avaliados inicialmente em R$ 23 milhões no leilão – somente o hotel vale R$ 9 milhões. Caso não haja interessados em maio, um novo leilão será realizado em junho, com lance mínimo de 60% do montante.

“Aquele que por ventura vier a arrematar esse imóvel no leilão terá que seguir todos os requisitos para poder empreender um restauro”, explica Lucas Pereira, presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural (Conpacc) de Ribeirão Preto.

Os atuais donos do imóvel, por outro lado, informaram que solicitaram, judicialmente, a suspensão do pregão.

O Hotel Brasil

Localizado entre a Rua General Osório e a Avenida Jerônimo Gonçalves, próximo ao calçadão e a poucas quadras do conhecido Quarteirão Paulista, o Hotel Brasil foi construído na primeira metade do século 20.

Já considerado um dos cartões-postais da cidade, o local já hospedou autoridades políticas e clubes de futebol, como os argentinos River Plate e Bocas Juniors, entre os anos 1930 e 1955, segundo informações do Arquivo Público e Histórico Municipal.

“Esse prédio é o símbolo da história da nossa cidade. Esse patrimônio de Ribeirão Preto não é acaso, fez parte de um projeto em que o gestor municipal canalizava os interesses para poder favorecer as elites, principalmente as empreiteiras da cidade”, afirma Pereira.

Em 1991, uma lei publicada pelo município passou a considerar o prédio como de valor histórico e arquitetônico.

Apesar disso e de promessas de restauro nunca concretizadas, o local está visivelmente abandonado, com portas e janelas quebradas, além do teto danificado, e elementos que remetem a um estilo arquitetônico de época cada vez mais comprometidos. Em 2015, um bloco de concreto caiu da estrutura do hotel sobre a calçada.

Para Silvia Maria do Espírito Santo, socióloga da USP, a expectativa é de que a pessoa que adquirir o hotel no leilão utilize o local de maneira a beneficiar a população.

“Os bens privados são um bem público também. Apesar de ser privado, ele [o hotel] tem um valor histórico e uma grande perspectiva de se tornar algo que possa servir a sociedade, além de abrigar até outros órgãos do governo. Essa avaliação já é feita pela própria prefeitura que é constituída por conselhos populares”, diz.

