Abastecimento de água é reduzido em Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro

Igor Jácome/g1/Arquivo

A Companhia de Saneamento de Sergipe informou, nesta segunda-feira (30), que o abastecimento de água foi reduzido em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e na Barra dos Coqueiros por causa de um rompimento na adutora do São Francisco no município de Capela.

Segundo a Deso, as equipes de manutenção corretiva já trabalham no local e a previsão é que o abastecimento seja retomado gradativamente em até 48 horas.

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais.

Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

