Abastecimento de água está reduzido em 22 bairros de Vassouras; saiba quais e entenda o motivo

Cidade vem enfrentando o problema desde segunda-feira. Concessionária responsável pelo serviço aponta cheia do Rio Paraíba do Sul e quedas de energia como motivos. Prefeitura cobra solução. O abastecimento de água está prejudicado em parte de Vassouras (RJ) desde segunda-feira (20).

O fornecimento está temporariamente reduzido em 22 bairros: Alto do Rio Bonito, Barão de Vassouras, Barreiros, Bocaina, Cacique, Campo Limpo, Carvalheira, Centro, Grecco, José de Barros, Loteamento Veneza Parque, Madruga, Mancusi, Matadouro, Melo Afonso, Morro da Vaca, Parque Esperança, Parque Imperial, Residência, Santa Amália, Santa Terezinha e Vicente Celestino.

Segundo a Rio+Saneamento, responsável pelo abastecimento de água no município, os motivos são as frequentes oscilações no fornecimento de energia elétrica e a progressiva elevação do nível do Rio Paraíba do Sul.

Em nota, a empresa detalhou que a chuva que atinge a região desde o último fim de semana, além de aumentar a vazão do rio, provocando transbordamentos em vários pontos da cidade, resultou no acúmulo de resíduos na captação de água bruta (não tratada) no distrito de Barão de Vassouras, reduzindo a capacidade de operação da unidade.

A Rio+Saneamento também explicou que instabilidades no fornecimento de energia elétrica provocaram uma pane na subestação de energia da captação, paralisando temporariamente o funcionamento da unidade.

A previsão é que o abastecimento de água seja normalizado até o fim do dia nesta sexta-feira (24).

Prefeitura cobra soluções

Procurada pelo g1, a prefeitura de Vassouras informou que está acompanhando a situação junto aos responsáveis pela distribuição de água no município e oferecendo todo o suporte possível para que o abastecimento seja regularizado o quanto antes.

Também foi solicitado uma reunião com a Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro) visando buscar uma solução definitiva para o problema na cidade.

Recomendações à população

A concessionária recomenda aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período.

A Rio+Saneamento oferece à população o telefone 0800-772-1027 para o esclarecimento de eventuais dúvidas — o número também recebe mensagens pelo WhatsApp. Os clientes também podem acessar o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.

