Abastecimento de água será interrompido em distrito de Italva para manutenção nesta terça

Serviço será das 8h às 16h desta terça-feira (14) na ETA de Cimento Paraíso. O abastecimento de água será interrompido nesta terça-feira (14) no distrito de Cimento Paraíso, em Italva, no Noroeste Fluminense, para uma manutenção de melhoria operacional na Estação de Tratamento de Água (ETA) do distrito.

O serviço será realizado das 8h às 16h. Técnicos da Cedae farão a troca do leito filtrante da estação. Para realizar o serviço, será preciso interromper a produção de água para o distrito de Cimento Paraíso e os bairros Sambra e Guarnieri.

De acordo com a companhia, o abastecimento será retomado gradualmente assim que a manutenção for concluída, e deve levar até 6 horas para se normalizar em toda região.

A Cedae pede aos consumidores que usem de forma equilibrada os reservatórios internos como caixas d’água e cisternas, reprogramando tarefas não essenciais que demandem grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o atendimento por caminhão-pipa pelo telefone 0800-282-1195.

valipomponi