Abastecimento de água será interrompido em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, nesta quinta-feira

O abastecimento de água vai ser interrompido no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí (RJ), nesta quinta-feira (30).

Técnicos da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), empresa responsável pelo fornecimento de água na cidade, vão realizar uma limpeza na barragem e no poço de captação da elevatória de água bruta.

Segundo a Cedae, a manutenção será realizada de 7h às 17h. Durante este período, os moradores deverão economizar água e adiar tarefas não essenciais.

De acordo com a companhia, o abastecimento será retomado assim que o reparo for concluído, mas pode demorar até 36h para ser normalizado.

A Cedae informou ainda que, em caso de falta d’água, os moradores poderão pedir um caminhão-pipa pelo telefone 0800-282-1195.

