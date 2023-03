Abastecimento de água será suspenso em 25 bairros de Natal neste sábado (4)

Parada programada acontece das 8h às 14h e será para substituição de disjuntores no sistema de adutoras do Jiqui. Abastecimento de água será parado em 25 bairros de Natal

Natal terá 25 bairros afetados por uma parada no abastecimento de água que ocorre neste sábado (4) na cidade (veja lista dos bairros mais abaixo).

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), a parada é programada e ocorre para substituição de disjuntores no sistema de adutoras do Jiqui.

A pausa será, segundo a companhia, das 8h às 14h, quando o sistema será religado. Depois disso, serão necessárias 72 horas para normalização do fornecimento,

Os bairros afetados são:

Alecrim

Areia Preta

Bairro Nordeste

Barro Vermelho

Bom Pastor

Candelária

Capim Macio

Cidade Alta

Cidade da Esperança

Cidade Nova

Dix Sept Rosado

Felipe Camarão

Jardim América

Lagoa Nova

Lagoa Seca

Morro Branco

Nazaré

Nova Descoberta

Quintas

Petrópolis

Pirangi

Praia do Meio

Rocas

Santos Reis

Tirol

