“abbiamo-una-sola-terra”,-ce-lo-ricorda-la-giornata-mondiale-dell’ambiente

Nell’universo ci sono miliardi di galassie. Nella nostra galassia ci sono miliardi di pianeti. Ma c’è solo una Terra. “Only One Earth”, ovvero “Una sola Terra” è il titolo sotto il quale oggi, come ogni 5 giugno, si celebra la Giornata Mondiale dell’ambiente, il più grande evento annuale delle Nazioni Unite. Proclamata esattamente 50 anni fa, nel 1972, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e celebrata per la prima volta nel 1974, chiama a raccolta milioni di persone impegnate per proteggere il pianeta a diversi livelli. L’obiettivo primario resta quello di promuovere un’azione ambientale positiva e ispirare cittadini e istituzioni al cambiamento.

Con la partecipazione di oltre 150 paesi, la Giornata Mondiale dell’ambiente coinvolge anche imprese, scuole, celebrità, città e comunità, e lancia il messaggio secondo il quale tutti noi possiamo essere motore di cambiamento attraverso il nostro sostegno alle imprese e ai governi, indirizzando comportamenti di consumo e produzione.

A ospitare la Giornata è quest’anno la Svezia, paese natale di Greta Thunberg, oggi uno dei simboli più popolari e potenti della lotta per un mondo migliore, più equo e più sano. Dai suoi scioperi inizialmente solitari ha preso vita il movimento globale dei Fridays for Future.

Nel nostro “Save the Day” dedicato a questa giornata speciale, abbiamo raccolto i racconti e le riflessioni di due giovani attiviste italiane dei Fridays for Future: Lavinia Iovino e Martina Comparelli. Fanno da contrappunto agli appelli e alle testimonianze politiche e scientifiche di Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea) ed Elena Verdolini, ricercatrice all’European Institute on Economics and the Environment Euro-Mediterranean Center of Climate Change.

