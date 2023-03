Abertas as inscrições para curso de inglês gratuito em Levy Gasparian

Oportunidade é oferecida pela Faetec e destinada apenas a moradores da cidade a partir de 15 anos. Saiba como se inscrever. Curso de inglês em Levy Gasparian

Divulgação/Prefeitura de Levy Gasparian

Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de inglês iniciante em Levy Gasparian (RJ). Os interessados têm até esta sexta-feira (31) para se inscrever.

O curso é oferecido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) e destinado a moradores da cidade a partir de 15 anos. Não foi informado o número de vagas disponíveis.

As inscrições devem ser feitas na sede da Faetec, de 9h às 16h. O endereço é Estrada União Indústria, km 130, n° 957, no bairro Reta.

Para se inscrever, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência e foto 3×4. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável.

O início das aulas está previsto para o dia 3 de abril (próxima segunda-feira), na Faetec da cidade.

Vittorio Rienzo