Abertas as inscrições para projeto que vai selecionar poesias para serem expostas nos pontos de ônibus de Volta Redonda

Obras selecionadas na segunda edição do ‘Poesia e Ponto’ também serão espalhadas em outros espaços públicos da cidade. Saiba como se inscrever. Poesias expostas em ponto de ônibus em Volta Redonda

Divulgação/Prefeitura de Volta Redonda

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do “Poesia e Ponto”, projeto que vai selecionar poesias para serem expostas em painéis artísticos espalhados pelos pontos de ônibus e outros espaços públicos de Volta Redonda (RJ).

O projeto é uma parceria da secretaria de Cultura com a Academia Volta-redondense de Letras (AVL). Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e ter nascido em Volta Redonda ou estar morando na cidade.

As inscrições vão até o dia 15 de maio e devem ser feitas apenas pelo e-mail concursos@avl.org.br. O candidato deverá anexar o poema, além de uma ficha de inscrição (disponível no edital), documentos pessoais e uma pequena biografia.

As obras selecionadas serão entregues à secretaria de Cultura, que vai ficar responsável pela impressão, produção da arte e divulgação dos textos nos espaços públicos da cidade.

De acordo com a prefeitura, além de serem expostas, as obras também vão ser incluídas em um livro que será publicado pela AVL.

“Os poetas da cidade ganharam visibilidade e ficou evidente a intensidade do segmento de literatura em nossa cultura. Reeditar o projeto em 2023 é imperativo para que se fortaleça cada vez mais a literatura e a cultura de nossa cidade. Esse ano o projeto vai além dos pontos de ônibus”, disse o secretário de Cultura, Anderson de Souza.

Para mais informações sobre o projeto, basta acessar o edital (clique aqui).

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi