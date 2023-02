Abertas inscrições para passeio ciclístico do Dia da Mulher promovido pela OAB e Caixa de Assistência dos Advogados de RR

Passeio será no dia 8 de março. Inscrições podem ser feitas até o dia 1º de março. Amantes do pedal percorrem a avenida Ville Roy durante Passeio Ciclístico da

OAB-RR/Divulgação/Arquivo

A Ordem dos Advogados do Brasil e a Caixa de Assistência dos Advogados de Roraima abriram inscrições para a segunda edição do Pedal da Ordem – Dia da Mulher.

O pedal ocorre no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Qualquer pessoa pode participar. As inscrições ocorrem até o dia 1º de março neste link.

A concentração para o pedal será às 18h30 em frente à CAARR, localizada na avenida Ville Roy, 1830, bairro Caçari, zona Leste.

A presidente da CAARR, Natália Leitão, explica que o Pedal da Ordem é um projeto permanente que acontece todas as quartas-feiras com a finalidade de incentivar a prática do esporte e interação com os advogados e advogadas, estagiários e dependentes.

“Todas as quartas nos reunimos para pedalar por diversos pontos de Boa Vista, de forma segura e organizada”, disse.

A estrutura no dia do pedal contará com um palco no estacionamento da CAARR, que, durante a concentração haverá aula de Zumba. Essa atividade continua para o público que não for pedalar. Ao final haverá sorteio de brindes para advogadas.

“Esta é uma ação realizada em parceria entre OAB/RR e CAARR voltada para a qualidade de vida e interação social e, especialmente no Dia da Mulher, vamos reunir toda a Advocacia em um momento festivo, com sorteio de brindes e muita descontração”, afirmou o presidente da OAB-RR, Ednaldo Vidal.

O evento vai sortear brindes para as advogadas que participarem.

Vittorio Rienzo