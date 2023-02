Abertura do carnaval em Marília atrai foliões com o bloco ‘Bagunça de Rua’

Chuva não desanimou os moradores que se concentraram nas ruas do centro da cidade. Confira a programação completa da folia. Carnaval de Marília começou neste sábado com muita folia nas ruas do centro da cidade

Secretaria de Cultura / Divulgação

Mesmo com a chuva, centenas de foliões curtiram a abertura do “Carna Marília 2023”. Tinha gente de todas as idades. Concentração do bloco Bagunça de Rua, que abriu oficialmente as festividades, foi às 09h30 na Rua Sergipe.

Com direito a trio elétrico e banda, os foliões percorreram as principais ruas e avenidas da região central, como a Rua Nove de Julho, Rua Sampaio Vidal e Avenida Rio Branco. O percurso terminou na Praça Maria Izabel, com música, dança e muita alegria.

Para às 18h está prevista a eleição da corte do carnaval 2023: rei momo, rainha, princesa e rainha da diversidade do carnaval de Marília, na Antiga Estação Ferroviária (ao lado do Terminal Urbano).

Veja a programação completa

17/02 – Bloco “Abre Alas” – 18h: Ginásio de Esportes Neusa Galleti, Avenida Santo Antonio, 2701. Entrada: 1 Kg de alimento não perecível. Programação: A Baladeira, Grilo Moraes, Baile do Zena.

18/02 – Bloco “Biscoito ou Bolacha”– 15h: Ginásio de Esportes Neusa Galleti – Avenida Santo Antonio, 2701. Entrada: 1 Kg de alimento não perecível. Programação: Dog Beat, Lívia e Eloá, Old Mug, DJ Chapolin, Deejay Iza Oldani.

19/02 – Bloco “Mamãe Eu Quero” – 15h: Ginásio de Esportes Neusa Galleti – Avenida Santo Antonio, 2701. Entrada: 1 Kg de alimento não perecível. Programação: Banda Língua Preta, Concurso de Fantasia Elan e Dj Viny

20/02 – Bloco “Será Que É?” – 15h: Ginásio de Esportes Neusa Galleti – Avenida Santo Antonio, 2701. Entrada: 1 Kg de alimento não perecível. Programação: Léo Ferrari, Dona Peu, DJ Instituto, DJ Lolla Violla, DJ Gabi Abreu, DJs DNA da Balada, Narcisa e Bombeiro do Programa da Eliana (SBT) e apresentações artísticas das Drags: Lilith Vennus, Alikka, Diana Diamond D’Lis, Valentina Veiga e Raphaela Albuquerque.

21/02 – Bloco do Tigrão – 15h: Ginásio de Esportes Neusa Galleti – Avenida Santo Antonio, 2701. Entrada: 1 Kg de alimento não perecível. Programação: DJ Carvalho, Boi Gomes e Banda Perfil.

25/02 – Apoteose do Samba: Feira Tô na Praça – Praça Maria Izabel (ao lado da Igreja São Bento). Programação: Roda de Samba e Jorge e Reginah.

Carnaval nos Bairros

17 e 18/02 – Carna Band – 20h. Local: Rua Melchíades Francisco Flores, número 8.

18/02 – Baile de Carnaval Associação Montestrela – 19h30. Local: Rua Denis Eduardo dos Santos, 33.

19/02 – 7º Carna Morumbi – a partir das 17h. Local: Rua Leonor Tanuri, em frente, 25.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Rienzo