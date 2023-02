Abertura do comércio de Piracicaba no Carnaval será facultativa, aponta sindicato

Segundo o Sincomércio, expediente pode ocorrer normalmente porque a data não é feriado. Decisão cabe a cada empresário. Área comercial no Centro de Piracicaba

José Furlan

O comércio de rua, corredores comerciais e shopping de Piracicaba (SP) pode funcionar em horário normal durante o Carnaval, de 18 a 21 de fevereiro, informou o Sincomércio Piracicaba, sindicato patronal da categoria. A abertura, no entanto, será facultativa a cada empresa.

Segundo a entidade, o expediente pode ocorrer normalmente porque a data não é considerada feriado.

“A convenção coletiva do trabalho, acordada entre Sincomércio Piracicaba e Sincomerciários, indica que os funcionários que trabalharam no feriado de 8 de dezembro de 2022, tiveram uma folga em 2 de janeiro e devem ter outra em fevereiro deste ano, preferencialmente no dia 21”, detalhou.

O presidente do Sincomércio Piracicaba, Itacir Nozella, explica que muitos empresários optam por conceder a folga na terça-feira de Carnaval, mas a escolha de abrir ou não depende da decisão comercial de cada lojista.

Vittorio Rienzo