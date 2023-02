Abertura oficial do carnaval de Natal é nesta quinta-feira (16); veja atrações

Baile de Máscaras no Largo do Atheneu terá Frevo do Xico, Khrystal e Juliana Linhares e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e Maestro Forró. A abertura oficial do carnaval de Natal acontece nesta quinta-feira (16), com o tradicional Baile de Máscaras, no Largo do Atheneu, no bairro de Petrópolis. Na oportunidade, o prefeito Álvaro Dias fará a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo e à Rainha do Carnaval, Allan Almeida e Lívia Pacheco.

O primeiro dia de folia na capital potiguar tem início com o cortejo de Grupos Tradicionais a partir das 17h. Em seguida, o som fica por conta do Frevo do Xico. Khrystal e Juliana Linhares se apresentam juntas às 21h. Fechando a noite, às 23h, sobem ao palco o Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério.

Rei Momo e à Rainha do Carnaval de Natal, Allan Almeida e Lívia Pacheco

Rogério Vital/Secult

Além de Petrópolis, Natal terá a partir de sexta-feira (17) shows nos polos de carnaval de Ponta Negra, Centro Histórico, Nazaré, Redinha, Nossa Senhora da Apresentação e Rocas.

Programação de quinta-feira (16) no Polo Petrópolis

17h – Cortejo dos grupos tradicionais

19h30 – Frevo do Xico

21h – Khrystal e Juliana Linhares

23h – Orquestra Popular Bomba do Hemetério e Maestro Forró

Interdições no trânsito do Polo Petrópolis

Polo Petrópolis

Divulgação/STTU

