Abiti di maglia: è tendenza knitwear dalla testa ai piedi

Sono tanti i motivi per fare incetta di abiti di maglia quest’inverno. Prima di tutto perché tengono al caldo. E in questo periodo dell’anno la cosa non guasta. Poi per la loro comodità. Che si tratti di modelli aderenti o ampi, il discorso non cambia. La maglia li rende avvolgenti senza costrizioni e quindi a tutto comfort. Infine, e questo ci rende davvero felici, questa stagione sono più che mai di tendenza.

Abiti di maglia a trecce per Michael Kors Collection e Agnona 2020-21

Per prendere ispirazione sui modelli più gettonati del momento, basta guardare gli abiti di maglia che hanno imperato sulle passerelle dell’autunno inverno 2020-21. Chi ama le tonalità calde e neutre amerà i modelli a trecce di Michael Kors Collection e Agnona. Un vero e proprio omaggio al più classico motivo decorativo della maglia sotto forma di silhouette fluide e avvolgenti al tempo stesso. È invece il bianco il colore prediletto di brand come Sacai e Bottega Veneta. Gli abiti si fanno appena oversize e si gioca con i contrasti materici tra la texture morbida della lana e quella siderale di gioielli e catene décor. Per Isabel Marant sono invece le spalle importanti il focus principale. Accostati a spacchi sensuali e maniche ampie di reminiscenza Anni 80. Mentre da Dion Lee, infine, vincono trame 3d e insoliti oblò sulla pelle nuda dal fascino grafico.

Bianco contemporaneo per Sacai e Bottega Veneta AI 2020-21

Il look delle feste che non ti aspettavi

Ecco allora che la conclusione arriva spontanea. Perché non indossarli in questi giorni di festa per stare calde e comode senza rinunciare allo stile? Se la maggior parte del tempo sarà infatti dedicata a stare in famiglia, a casa, vestirsi da capo a piedi di morbida lana, pregiato cashmere o soffice mohair non sembra affatto una cattiva idea. Basta aggiungere un cappotto lungo o una giacca peluche per le passeggiate rigeneratrici in città e il gioco è fatto. Pronta allo shopping last minute a tema knitwear?