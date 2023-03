Abordagem termina com uma cadela morta e um homem preso em Arauá

As informações foram confirmadas pela Polícia Militar. Material apreendido durante abordagem em Arauá (SE).

PMSE

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na tarde deste sábado (4), no município de Arauá. Durante a abordagem, uma cadela foi morta a tiros.

De acordo com o Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati), uma equipe fazia o patrulhamento de rotina, quando avistou o suspeito, ele fugiu, derrubou um pacote com drogas e entrou em uma residência.

Os policiais também entraram no local, e segundo o Gati, uma cadela foi incitada a avançar na equipe policial, que atirou para conter o animal. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Os militares apreenderam maconha, cocaína e uma arma de fogo.

