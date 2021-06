Venerdì 25 giugno – Area Bambini ore 17:30, ABRACADABRA, Spettacolo di magia con i “Senza Nome”

“Abracadabra”: una parola magica che farà comparire e scomparire oggetti in questo spettacolo dedicato alla magia.

Il Pisa Scotto Festival riserva un’attenzione particolare anche ai più piccoli, con uno spazio dedicato ad attività ludico educative che propongono letture, spettacoli, teatrali e di magia, animazioni e burattini.

Il 25 giugno alle 17:30 presso l’area bambini tornano i “senza nome” con i suoi divertentissimi spettacoli di magia, non mancheranno sorprese, lezioni di magia per giovani e promettenti maghi che potranno assistere il mago durante lo spettacolo e come gran finale un pallone gigante “divorerà” il mago e lo farà volare via e solo i bambini potranno salvarlo con la parola magica che grandi e piccino conoscono “abracadabra”.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria, entro le 23,30 del 24 giugno.

Info e prenotazioni: www.teatrodipisa.pi.it

Ha preso il via lunedì 7 giugno il “Pisa Scotto Festival”, rassegna di eventi dal vivo. Si svolgerà al Giardino Scotto e durerà tre settimane, fino a domenica 27 giugno. Il festival è voluto dal Comune di Pisa tramite la Fondazione Teatro di Pisa, realizzato da Massimiliano Simoni con il suo brand Artitaly e il coordinamento degli eventi letterari e della comunicazione di Francesca Petrucci. Tra gli ospiti principali Franco Cardini, Gene Gnocchi, Marcello Veneziani, Alessio Boni, Walter Veltroni, Paolo Conticini, Alessandro Sallusti e Luca Palamara.