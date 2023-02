Abre e fecha de carnaval: veja funcionamento de bancos, comércio, shoppings e serviços em Palmas

Governo do Tocantins e Prefeitura de Palmas decretaram pontos facultativos na segunda e terça-feira. Shoppings e supermercados funcionam normalmente. Comércio de rua irá funcionar no período de Carnaval

Com o feriadão de carnaval, shoppings, comércio de rua, bancos e serviços públicos podem ter o horário de funcionamento alterado até a próxima terça-feira (21) em Palmas. Para te ajudar com as informações sobre o que abre e o que fecha, o g1 preparou um guia. Confira abaixo.

Órgãos públicos

O governo do estado decretou ponto facultativo para segunda-feira (20) e terça-feira (21), durante o carnaval. Com isso, os servidores estaduais terão quatro dias de folga durante o feriado, contando com o fim de semana. O retorno das atividades na quarta-feira (22) de cinzas, será das 12h às 18h, diferente da jornada normal, que é pela manhã.

A prefeitura de Palmas também decretou ponto facultativo nas repartições públicas da administração direta e indireta nos dias 20 e 21 de fevereiro, durante o período do carnaval. Com essa folga, os servidores voltam ao trabalho só na quarta-feira (22).

Os servidores públicos de Araguaína, no norte do Tocantins, terão quase três dias de ponto facultativo. Além de segunda-feira e terça-feira, os servidores ainda vão ter a manhã de quarta-feira de folga e voltam a trabalhar a partir das 14h.

Comércio geral

Segundo a convenção coletiva, fica permitido o trabalho no comércio em geral, com a obrigação do pagamento de horas extras somente após o período normal de trabalho, na terça-feira, dia 21 de fevereiro.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Silvan Portilho, ressaltou que o comerciante pode abrir durante todos os dias. “O comerciante que quer funcionar a semana toda, pode abrir a loja durante a semana e quem está tranquilo em casa aproveitar para fazer as compras do comércio.

Shoppings

1 – Palmas Shopping

O Palmas Shopping funcionará normalmente durante o período de carnaval. Do dia 17 a 21 de fevereiro, haverá shows com vários artistas. Veja:

Dia 17 – Paula Diaz

Dia 18 – Vetinho

Dia 19 – Onassis Costas

Dia 20 – 3 Tons de Preto

Dia 21 – Jorge Lucas

Além disso, no fim de semana, haverá bloquinho de carnaval, com apresentações para o público infantil, sorteio de brindes, confecção de máscaras e maquiagem facial. No domingo, a criançada poderá participar de um concurso de fantasias. A fantasia mais produzida levará R$ 1 mil; a mais criativa ganhará R$ 500 e a de melhor performance, receberá R$ 300.

2 – Capim Dourado Shopping

No sábado e na segunda-feira, a praça de alimentação e lazer funcionará das 11h às 22h. Já no domingo e na terça-feira, o horário é reduzido, das 11h às 20h.

No sábado e na segunda-feira, as lojas e quiosques, atendem das 10h às 22h. Já no domingo e na terça-feira, o horário será das 14h às 20h.

O Capim Dourado também terá uma programação com shows até a próxima terça-feira, na praça de alimentação. No sábado, a criançada poderá participar de oficinas para produção de máscaras e desfile de fantasias para crianças e animais de estimação.

Supermercados

Mercado & Cia – funciona normalmente, com uma pequena diferença na terça-feira. Veja os horários: sábado (09h às 22h), domingo (09h às 20h), segunda (09h às 22h) e terça (09h às 20h);

Assaí Atacadista – o atendimento será normal. Na segunda e terça-feira, o estabelecimento abre até as 22h. No domingo, o atendimento é até as 18h;

Super Big – funcionará normalmente todos os dias, das 06h às 22h.

Agências bancárias

As agências bancárias ficarão fechadas na segunda e terça-feira. O atendimento volta ao normal na quarta, a partir de meio-dia.

Agência dos Correios

O atendimento nas agências dos Correios será normal até esta sexta-feira (17), inclusive para entregas de cartas e encomendas. No sábado (18), haverá expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia.

Mas na segunda-feira (20) e terça-feira (21), não terá atendimento nas agências ou serviço de entregas. O funcionamento será retomado somente na quarta-feira (22), a partir das 12h.

Quem precisar de alguma informação nos dias de carnaval poderá utilizar os canais digitais no site dos Correios ou no atendimento automatizado, pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100, informou a empresa.

Hemocentros

Nas unidades do hemocentro, as coletas vão acontecer normalmente no sábado e na segunda-feira. Mas a unidade de coleta que fica no Hospital Geral de Palmas (HGP) estará fechada nestes dias.

Na terça-feira de carnaval, todas as unidades de coleta vão estar fechadas para atendimento, informou a Secretaria Estadual da Saúde (SES). O funcionamento será retomado na quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro.

Vittorio Ferla