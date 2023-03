Abruzzo nasce Fondazione Film Commission il sogno della regione vola in alto

Ma forse non c’è spazio per le grandi idee come ANSA : IMAGERY il è il Kolossal Tratto dallo sceneggiatore abruzzese Cristian Nardi Mai realizzato, ma quali sono i motivi? prima di rispondere a questo quesito facciamo un passo indietro. Che cose IMAGERY di cosa parla il film per essere cosi importante? al momento l’unica trama ufficiale esistente è la seguente:

SINOSSI IMAGERY Toby è un professionista, il miglioro esperto in materia artistica. Comprendere l’autenticità di un’opera grazie al suo capacità è ciò che lo distingue. Ma un forte desiderio lo porta a diventare schiavo delle sue stesse ambizioni al punto da crearsi un’ulteriore identità: quella di trafficante. Un collezionista miliardario Wissental, ossessionato dall’arte, viene a conoscenza in maniera alquanto strana dell’organizzazione, ricattandolo di uno scandalo senza precedenti. Toby per porre riparo si vede costretto a cedere ad una ricerca di un dipinto che stava portando l’uomo sull’orlo di un fallimento finanziario. L’impresa si presenta sin dall’inizio molto complessa essendo che il luogo della ricerca dell’opera è la mente umana.

il cast della complessissima Fabula e intreccio che vedeva tra i protagonisti attori di grosso calibro come: Bret Roberts, e l’ide di un cameo Robert De Niro, tra cui Ben Barnes che tutti ricordano nel film il ritratto di Dorian Gray, infine si parlava anche di Ian McKellen e molto altri. Ma malgrado IMAGERY è una pellicola con ottimi requisiti dopo cinque anni il film non riesce a trovare una casa di produzione disposta a produrre quella che: a parere dei pochi fortunati che hanno avuto l’occasione di leggere lo script, viene definito una pellicola cinematografica paragonabile ad INCEPTION il capolavoro del regista britannico Christopher Nolan